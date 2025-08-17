TEBE PR*KAJU ONI OD 16 DO 60 GODINA: Gledateljka pregazila Enu Čolić uvredama, pa očitala lekciju Gastozu zbog sklapanja primirja! (VIDEO)

Tenzija raste!

U toku je emisija "Narod pita", voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza, Anđelu Đuričić i Enu Čolić.

- Dobro veče. Gastoze, biću pristojna kad si ti u pitanju. Zašto se ponižavaš da si pružio osobi toj ruku? Ta osoba prekoputa tebe je istoj toj Anđeli udarila na nešto sveto što više ne postoji. Nisi trebao da joj pružiš ruku - rekla je gledateljka.

- Kad sam želeo nešto lepo da napravim opet nije dobro. Ako nećemo da povučemo nešto, da kroz našu dobrotu pokažemo njihovu grešku... - pričao je gastoz.

- Zašto ste toliko uporni da spominjete moje greške? - pitala je Ena.

- Ja sam tebe komentarisala kad je bio Peja. Rekla sam da moje dete ide sa tvojim u školu, ja bih mu zabranila druženje. Ti si pisala pesme za decu, bruko Srbije! Ti da poželiš smrt Ivanu i Bori. Najradiej bi ušla u devetku al ne smeš jer je pola najavljenih spavalo sa tobom - rekla je gledateljka.

- Mislim da Vam je neko drugi favorit, a to nije Gastoz, ni Ivan - rekla je Ena.

- Od vas troje Gastoz mi je najdraži. Oni su bar sad srećni, a ti nikad nećeš biti srećna. Ja sam za praštanje, ali ona je bila morbidna na kub. Ona ne zaslužuje! Može da radi operacije i da menja izgled, ali pamet ne može da promeni - rekla je gledateljka.

- Ovde je samo pitanje koga vole i koga ne vole, a ne što je njihovo mišljenje ispravno - rekla je Ena.

- Žvaćeš žvaku, a njemu govoriš da jepijan. Baci tu žvaku. Tebe prskaju oni od 16 do 60 godina - dodala je gledateljka.

- Želim i ja Vama jedno prskanje - ubacila se Ena.

- Moraš da imaš nekoga da budeš u vezi dr*ljo! - povikala je gledateljka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije

Autor: A.Anđić