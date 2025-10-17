Nije ga štedela! Miljana sasula Luki GORKU ISTINU u lice, on i dalje bira da brani Aneli (VIDEO)

Šok!

Miljana Kulić sela je ispod trema sa Lukom Vujovićem, te je tako pokušala da mu otvori oči po pitanju Aneli Ahmić.

- Nije dovoljno što mi Zorica govori da voli Asmina i što mi svi to govore - rekao je Luka.

- Je l' tebi nije dovoljno to što je prećutala da je pisala Janjušu?! I šta ćeš onda?! Šta je s tobom čoveče - rekla je Miljana.

- Ja ću to sa njom da rešim, a šta ćete ako ostanem sa njom - rekao je Luka.

- Da si folirant i da si sa njom zbog podrške - rekla je Miljana.

- Ja mogu da budem srećan jedino kada Aneli dođe i tada ću sve znati i srce će mi biti na mestu...Ne nalazim opravdanje, verujem Aneli - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić