OPŠTI HAOS! Kačavenda zaurlala na Dušicu zbog ZAVLAČENJA Viktora, on izneo svoj stav: Da, mislim... (VIDEO)

Iskren do koske!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Muratu, kako bi dao svoj sud o odnosu Dušice Đokić i Viktora Gagića.

- Sunčica i ja smo se poljubili za dva dana, spojili smo krevete, ja sam imao ozbiljna osećanja i boli me ku*ac za mišljenje drugih ljudi. Svaki dan pričam sa Viktorom, ima 19 godina, ja mislim da je on spreman na ozbiljnu vezu, a ona ima 28 godina i ne zna šta radi ovde. Naravno da zavlači, prvo sa Janjušem, pa je brzo prešla na Viktora - rekao je Murat.

- Da li smo jutros pričali sat vremena o nama i našem odnosu?! To je čist dokaz da želimo da uđemo u vezu - pitala je Dušica.

- Ja mislim da je Viktor ozbiljan, mislim da se ona igra sa njim. Ja sam pre 20 dana komentarisala da ide u tanga gaćama po sobi, nađite mi jednu ženu koja se skida u krevetu i presvlači. Janjušu je dozvolila ono što Viktoru nije, da ulazi u krevet, Janjuš drži peškir da se zaj*bava i viri. Njoj se dopada Viktor i pre ove priče jeste komentarisala, pričala jesi o bračnim posetama u zatvoru, pričala si o bivšem dečku za kog si vezana, a ovamo te dečko nije pokušao da poljubi pet puta - rekla je Kačavenda.

- Je l' ti se ne sviđa Janjuš?! Onda si ku*va koja dozvoljavaš da te Janjuš pipka i tako to - rekla je Miljana.

- Malo pre si rekla da te cela kuća prisiljava da uđeš u odnos i da on nije pokušao ništa, ovde on stoji i kaže da je pokušao više puta, pa sada kažeš da ćete ući u vezu - rekla je Milena.

- Dušice, realna nisi. Neki dan sam te pitao: "Je l' voliš u gu*u?", ti kažeš: "Da" - rekao je Janjuš.

- Je l' moguće da si to rekao?! Sram te bilo. Laže Janjuš - rekla je Dušica.

- Za šta me sram bilo, praviš me ovde lažovom. Sedeli smo ispod trema i pričali smo, ona je meni pričala da ode u zatvor po tri sata, ludilo, ne znam ni ja. To je bilo jedno 20 dana...Radi se o tome da ona razmišlja ko će sada misliti. Pitao sam je: "Voliš li u gu*u", rekla je da voli - rekao je Janjuš.

- Bilo je da koči što sam naporan i što je hvatam za du*e ili si*e - rekao je Viktor.

- Je l' stvarno misliš da te zavlačim - pitala je Dušica.

- Sad?! Da. Vidiš šta pričaš njemu, neću ja da ljubomorišem, nismo mi u vezi. Ja za 10 do 15 dana mogu da se ohladim, kao što sam već počeo - rekao je Viktor.

- Klasična ljubomora ove koje su razvlačili (Kačavenda). Nije lepo što si Boginji spomenula majku, vratila ti je. Nikada niko nije čuo njene svetske uspehe u sportu kojim se bavi, za razliku od ovih ološa. Ona je iz Požege i znam kakva joj je porodica, ovo sve što priča ima smisla. Usr*o si je bespotrebno. Ona provodi vreme u pušionici i priča i priča, ja sam joj rekla da izađe već jednom, ali je ona meni sve ispričala. Devojka ima blokadu, ne može da prizna emocije, njih dvoje su fina deca, usr*li su ih bespotrebno - rekla je Zorica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

