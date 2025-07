PRETRES DEŠAVANJA S KARIĆEM! Udario žestoko po Anđeli, izneo svoju teoriju o njenom ponašanju, pa stao uz Kačavendu: Ona NIJE IZDALA Gastoza! (VIDEO)

Iskren do koske!

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Stefan Karić, koji je prokomentarisao najaktuelnije teme u Beloj kući.

- Primetio sam danas tokom tvog gostovanja u radio emisiji da su te inspirisala izlaganja tvojih cimera prepodne. Ti si shvatio mnogo o njima na osnovu toga - pitao je Darko.

- Da, odmah su iskazali nešto što je njima najbitnije i na čemu su oni radili i šta su želeli da pokažu. Bilo mi je jasno zašto su neke stvari radili, čuli smo da ispada kao da je Gastoz namerno sve radio da bi Anđelu doveo na prvo mesto, ta rečenica da svi glasaju za nju, mislim da je bila neiskrena - rekao je Karić.

- Ti si rekao da je Anđela gajila neke emocije i simpatije prema tebi i da je rešila od početka da se nakači na tebe i da joj budeš sredstvo za pravljenje ljubavne priče. Kako si došao do tog zaključka - pitao je Darko.

- To je jedna od mojih teorija, jer mi se vrzma dosta teorija u glavi. Današnje njeno izlaganje mi je utvrdilo da je ona to uradila zbog naroda jer je kao pokazala da je hrabra. To je ono kada je neko na sve spreman da dođe do onoga što je zacrtao. Nije loše biti istrajan, ali nisam za to da svašta nešto moramo da progutamo da bi došli do nečega - rekao je Karić.

- Šta je to što je tebe šokiralo ili iznenadilo na neprijatan način - pitao je Darko.

- Jutros Stefani i Munja, kakve su reči pale, pa su na kraju zajedno završili. Nemam pojma, nije mi jasno ništa. Mislim da se sve radi samo zarad tog superfinala, to im je neki cilj i životni uspeh. Ne samo oni, svi koji imaju te neke veštačke frke i po meni, neke provokacije ili bilo šta. Smatram da je došao kraj, ljudi su gledali ovo deset meseci, ne možeš ti nikome da promeniš u par dana mišljenje - rekao je Karić.

- Nisi očekivao da će se rasplamsati rat Sofije i Anđele, rekao si da si očekivao da će Anđela savetovati Sofiju da uči na njenim greškama - rekao je Darko.

- Naravno da nije isto, Milica je bila trudna, nije isto, ali su obe bile ljubavnice. Previše je to onako burno na kraju rijalitija da iznosi takvo mišljenje o Sofiji - rekao je Karić.

- Kuću trese sukob Kačavende i Gastoza, ko se o koga ogrešio u većoj meri - pitao je Darko.

- Najveći problem je to što nisu iznosili svoje mišljenje ni za crnim stolom, ni sa strane. Smatram da ono na kraju Mileni nije trebalo koliko god da je Milenu pogodilo to što je Gastoz podržao Džordi u vređanju njene pokojne majke. Mislim da ga Milena nije izdala ni na jedan način - rekao je Stefan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić