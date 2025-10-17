AKTUELNO

Zadruga

Što se nisi sklonila s bine? Luku nije zanimalo što je veren kad mu je Sara mešala kukovima, a sad je krivi (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a Miljana Kulić dobila je reč kako bi prokomentarisala klip muvačine Luke Vujovića i Sare Raičević.

- Ja Luku podržavam, ovo si ti i trebaš da budeš direktan ovako, a ne zbog podrke sa fanovima - rekla je Miljana.

- Luka nije lagao kad sam rekao da je nisam držao za ruku i da je nisam mazio za kosu. Ovo ne sme da se radi kad je neko veren, ali nisam pogledao devojku dok sam igrao na bini - rekao je Luka.

- Ja imam pravo jer sam slobodna i mogu da radim šta hoću, pop*šite mi k*rac svi - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta će ona ispred bine? Laž je da je ona đuskala tu već sam ja došao i ona je stala ispred mene - rekao je Luka.

- Ja ne mogu da verujem da on optužuje Saru što je on muvao - rekao je Milan.

- Ti si dečko veren, ne ona - rekla je Boginja.

- Ja s njom ne bih bio u životu - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

