MOJ 'VJERNI' MUŠKARAC SE POKAZAO KAO ODBAČENA IGRAČKA: Stanija dala svoj sud o Asminu i otkrila šta očekuje od Maje Marinković

Danima unazad u Eliti jedna od gorućih tema je odnos između Maje Marinković i Asmina Durdžića.

Naime, kao što je poznato Asmin je u Elitu ušao kao dečko Stanije Dobrojević, a Maja kao njena drugarica, međutim u jednom momentu su se Maja i Asmin zbližili te su krenili komentari da između njih sevaju varnice.

Kako je priča o njihovom odnosu u Beloj kući stalno komentarisana, Maja se distancirala od Asmina uz rečenicu da je ona Stanijina drugarica i da nikada ne bi bila sa njenim partnerom.

Tim povodom se Stanija se danas oglasila za Pink.rs i otkrila kako gleda na Asminovo ponašanje ali i na to što se Maja distancirala od njega:

- Maja prekucala igricu! Navukla ga, skinula mu masku i odjavila. Bez da se upušta u nešto više. A moj "vjerni" muškarac se za sad pokazao samo kao Majina odbačena  igračka! - rekla je Stanija pa dodala:

- Bio joj je toliko lak plen da je bacila oko na malo nedostižniju za nju "igračku" koja je pokazala ipak neki karakter i vernost - pa joj je zanimljiviji. Dominira crna mamba...

