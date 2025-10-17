Nova čudna svađa Mine i Alibabe: Pred Dačom zaratili zbog hrane, kompleksi ih pucaju na sve strane! (VIDEO)

Šok!
Mina Vrbaški i Asmin Durdžić vodili su jednu vrlo čudnu raspravu jer ona nije htela da jede, a sve vreme su izgledali kao ljubavni par koji ima čarkice.
- Mina što ne jedeš tu kokoš? - upitao je Alibaba.
- Neću - rekla je Mina.
- Znaš koliko me ponižavaš - rekao je Alibaba.
- Boli me uvo, ti mene ponižavaš, ne ja tebe - rekla je Mina.
- To su tvoje pare - rekao je Alibaba.
- Ispoštuj ti mene - rekla je Mina.
- Je l' moraš sa mnom tako da razgovaraš? - upitao je Alibaba.
- Je l' ti meni moraš da govoriš da ja tebe ponižavam? Bezobrazan si jako - upitala je Mina.
Autor: N.Panić