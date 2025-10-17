Smeta mu što smo prošetali tri kruga: Teodora skinula masku Bebici i otkrila da je ljubomoran na Anđela! (VIDEO)

Šok!

Teodora Delić osamila se sa Dačom Virijevićem kako bi popričala o problemu s Nenadom Macanovićem Bebicom i tom prilikom otkrila je da je problem Anđelo Ranković.

- On je totalno isključen, ali shvatam šta se dešava. Blam ga da kaže o kome se radi, problem je što smo Anđelo i ja prošetali tri kruga - rekla je Teodora.

- Isključen je totalno, ne znam šta se dešava - rekao je Dača.

- Zato sam rekla da ću da završim s njim i to je to. On meni neće da kaže u čemu je problem - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić