Smeta mu što smo prošetali tri kruga: Teodora skinula masku Bebici i otkrila da je ljubomoran na Anđela! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Teodora Delić osamila se sa Dačom Virijevićem kako bi popričala o problemu s Nenadom Macanovićem Bebicom i tom prilikom otkrila je da je problem Anđelo Ranković.

Nova čudna svađa Mine i Alibabe: Pred Dačom zaratili zbog hrane, kompleksi ih pucaju na sve strane! (VIDEO)

- On je totalno isključen, ali shvatam šta se dešava. Blam ga da kaže o kome se radi, problem je što smo Anđelo i ja prošetali tri kruga - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Isključen je totalno, ne znam šta se dešava - rekao je Dača.

Alibaba postao i ljubavni savetnik: Bebici pokušao da zaleči rane i ubedi ga da promeni odluku o raskidu s Teodorom! (VIDEO)

- Zato sam rekla da ću da završim s njim i to je to. On meni neće da kaže u čemu je problem - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

