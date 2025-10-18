Sateran u ćošak: Luka ponovo zaobravio da ima verenicu, pa otkrio zašto mu Alibaba nije prepreka do Maje! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Lukom Vujovićem, a u Beloj kući došlo je do rasprave zbog mišljenja Filipa Đukića da je Vujović više on kad se šali, iako time ponižava svoju verenicu Aneli Ahmić.

- Slažem se da je Luka pravi kad se sprda, ali ne kad kanali svoju verenicu. Ja sam zato rekao da je to Filipova pobeda, jer ga ti više voliš kad je slobodan i misliš da Aneli nije za njega - rekao je Ivan.

- Ja kažem da ceo život, koliko god da smo se družili, kad su bile ozbiljne situacije, kad je dobio dete, imao verenicu, ženu, sve je rešavao kroz zezanje i ja ga ne znam kao nekog ko peni i skače. Možda se on promenio. Ja nisam mislio na Maju, nego na njegovo ophođenje prema problemima. Ja znam da je on uvek išao kroz sprdnju - dodao je Filip.

- Luka, kako gledaš na to što je Alibaba konstatovao da si se ti uplašio otkako je dao Staniji crveni karton, pa si se bacio u akciju na Maju? - pitao je Darko.

- Ne mogu da se uplašim crvenog kartona. Šta je on sve radio, koliko je snimao Aneli, mislim da on drži Staniju u šaci i da se Stanija nikad neće oglašavati protiv njega jer joj ne ide u korist da od njega dobije isto - rekao je Luka.

- Ovo su reči Site i Aneli Ahmić. Sedi, možda se opametiš i možda ti poraste kosa. Opala ti kosa od tvojih budalaština. Ja sam muškarac koji ima m*da da kaže koja devojka je lepa, a ti ne smeš. Njega Aneli i Sita tuku. Njihova si žrtva, Luka Ahmić. Što tako ne odgovaraš na svoja pitanja, a sad si toliko rečit? - dodao je Asmin.

- On je Pakistanac koji prodaje kukuruz na šetalištu u Budvi - rekao je Luka.

- Da li si se ti uplašio da on neće imati prepreku prema Maji? - pitao je Darko.

- On je tako mislio, ali ja ne mogu da se uplašim ako ne verujem u njegovu vezu sa Stanijom - dodao je Luka.

- Ti kažeš da se ne plašiš od njega zbog Stanije, a nisi rekao da te Maja ne interesuje - dodao je Darko.

- Maja nema nikakve veze sa mnom, ne znam zašto se vodi ovakva polemika? Ja sam rekao da imam emocije prema Aneli - govorio je Luka.

- Ukućani pričaju da si bio jako smoren kad Asmin sedi pored Maje, šta ti na to kažeš? - pitao je Darko.

- Nikad ih nisam video zajedno. Nisam video da provode vreme zajedno, to što je navedeno ja za to ne znam. Može da sedi sa Majom 24 sata, moju reakciju nisu izazvali - govorio je Vujović.

