Otvorila sve karte: Sara bez dlake na jeziku progovorila o flertu sa Lukom, on proključao od besa! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Sarom Raičević o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Kakvu povratnu dobijaš od Luke? Komentarisao je tvoje grudi, hteo je da mu praviš sendviče i izgleda da ti sam daje zeleno svetlo - pitao je Darko.

- Ja sam slobodna žena u ponedeljak sam se zvanično razvela i imam pravo da radim šta hoću. Pogledi su počeli par dana pre žurke. Prvo sam se poverila Tanji, pa sam Minu pitala šta da radim. Danas je pušten klip, a mene su pre toga svi napali kako pravim rijaliti priču. Luka me je danas napao kako sam namerno prosula keks po njemu, a Miljana je svedok da to nije bilo tako. Ako si ti sa Aneli, zašto si prihvatio moje pivo, a onda me uhvatio za ruku i zahvalio se? - govorila je Sara.

- Kakvo tvoje pivo? Bio sam pijan, pa i ponija da ste mi doveli uzeo bih od njega. U pravi su sve, gledam te danima i mislim o sendviču - dodao je Luka.

- Saro, kako gledaš na to što Luka kaže da ga danima uhodiš? - pitao je Darko.

- Ona je samo mene pitala da li hoću keks - dodao je Luka.

- To nije tačno, pitala sam sve. Ja sam slobodna i mogu da radim šta god poželim - poručila je Sara.

Autor: A. Nikolić