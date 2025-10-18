AKTUELNO

Zadruga

Otvorila sve karte: Sara bez dlake na jeziku progovorila o flertu sa Lukom, on proključao od besa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Sarom Raičević o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Kakvu povratnu dobijaš od Luke? Komentarisao je tvoje grudi, hteo je da mu praviš sendviče i izgleda da ti sam daje zeleno svetlo - pitao je Darko.

pročitajte još

Raskrinkana ŠIFRA SUNCE! Maja i Luka se tajno čuli napolju?! Mina otkrila šta je Terza pričao pijan, on podivljao: Lažu za Asmina i Dača i ona! (VIDEO

- Ja sam slobodna žena u ponedeljak sam se zvanično razvela i imam pravo da radim šta hoću. Pogledi su počeli par dana pre žurke. Prvo sam se poverila Tanji, pa sam Minu pitala šta da radim. Danas je pušten klip, a mene su pre toga svi napali kako pravim rijaliti priču. Luka me je danas napao kako sam namerno prosula keks po njemu, a Miljana je svedok da to nije bilo tako. Ako si ti sa Aneli, zašto si prihvatio moje pivo, a onda me uhvatio za ruku i zahvalio se? - govorila je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakvo tvoje pivo? Bio sam pijan, pa i ponija da ste mi doveli uzeo bih od njega. U pravi su sve, gledam te danima i mislim o sendviču - dodao je Luka.

- Saro, kako gledaš na to što Luka kaže da ga danima uhodiš? - pitao je Darko.

pročitajte još

Red haosa, red mira: Miljana i Alibaba nakon žestokog prepucavanja jedno drugom pružili ruku pomirenja (VIDEO)

- Ona je samo mene pitala da li hoću keks - dodao je Luka.

- To nije tačno, pitala sam sve. Ja sam slobodna i mogu da radim šta god poželim - poručila je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Bez dlake na jeziku! Mina progovorila o Terzi, Sara otkrila kako gleda na Alibabu, a kako na Ivana Marinkovića (VIDEO)

Domaći

Terza proključao od besa: Obelodanio sve detalje razgovora sa Kačavendom, zbog ovoga je na Milicu bacio ljagu da se bavila prostitucijom! (VIDEO)

Zadruga

Pikirao novu metu: Ivan progovorio o odnosu sa Sandrom, Sara shvatila da je on za nju bio promašaj i matorac! (VIDEO)

Zadruga

Jelena otvorila sve karte: Palo priznanje o tajnom dopisivanju sa Urošem, Ivan grca u suzama! (VIDEO)

Zadruga

Bez dlake na jeziku! Stefani raskrinkala Matoru pred svima, Aneli progovorila o odnosu sa Lukom, a onda je Teodora ŠOKIRALA sve stavom o Terzi (VIDEO)

Domaći

Bez dlake na jeziku: Matora progovorila o sukobu sa Anđelom i krahu prijateljstva sa Gastozom! (VIDEO)