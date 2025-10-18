NOVI HAOS ZORICE I KAČAVENDE: Milena unakazila njen osvetnički plan, sevaju prozivke na sve strane! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Milenom Kačavendom o njenim žestokim sukobima koje ima sa Zoricom Marković.

- Zorica je najavila da svakog petka po jedna nova informacija o tebi, da li se plašiš? - pitao je Darko.

- Ja znam na šta se odnosi i ne znam na koji način misli da je to nešto spektakularno. Ja mogu da je pustim da priča prva ili da je sasečem u korenu. Ja ako bih načela temu za koju Đedović zna, kao i moj bivši suprug, to nije nikakva tajna, ali kako bih pričala na temu... To nisu obračuni, ne znam šta ona želi da ispriča. Ona priča da ima neki kec u rukavu, a onda moramo o nečemu što nije preporučljivo. Ako ima na tu temu, neka izvoli, a ja mogu da kažem i godinu koja je u pitanju. Svi ljudi bliski meni ovo znaju, tako da ne znam šta je kec u rukavu i čime će da me sahrani jer čovek ubila nisam - govorila je Milena.

- Kako reaguješ na to što Zorica kaže da je tvoj sin nagovoren da dođe na superfinale da te podrži, a to nije želeo jer te se stidi kao majke? - pitao je Darko.

- Niko nije trebao da me čeka, takav je dogovor bio. Moja deca ceo život beže od crne hronike, a pogotvo sad od medija. Moja mama je preminula pred sam kraj i jedan od sinova je došao da me sačeka. Znaju koji sam napor uložila da se vratim u rijaliti. Ja sam se vratila zbog dogovora sa decom, a ne zbog 50.000 evra, a i mama bi me poslala nazad da je bila živa - pričala je ona.

- Nisu ljudi samo o njoj pričali, ali je najomraženija. Prezime mi je rečeno u razgovoru i to sam ironično rekla, šta je uvredljivo reći devojačko prezime Lalić? - pitala je Zorica.

- Ako je ona Marković, neću da je zovem Đurđević. Ona je potencirala na moje dokumente, a vi ih imate - dodala je Milena.

- Ja sam prenela ono što sam čula u kafani, kao i za deratizaciju. Udavićeš se u pacovima i bubašvabama - rekla je Zorica.

- Sigirno kad budeš mirisala cveće odozno i donesem ti toplo vodu, tačnije z*pišam te - rekla je Milena.

Autor: A. Nikolić