Zadruga

Šok preokret: Anastasija odjavila Boru jer misli da i dalje pati za Milicom Kemez! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovome se nije nadao!

U emisiji "Pitanja novinara" Jovan Ilić razgovarao je sa Borom Santanom i Anstasijom Brčić o njihovom odnosu. Ona je sve iznenadila kad je rekla da misle da treba da uspore jer sumnja da on pati za Milicom Kemez.

- Kako reaguješ na to što Bora kaže da si prelepa i komunikativna? Ima samo reči hvale za tebe - pitao je Joca.

- Prija mi to, ja sam to već rekla. Mi smo se poljubili danas, počeli da se upoznajemo, ali mislim da smo prenaglili jer ja mislim da on oseća nešto prema bivšoj ženi i mislim da pati. Nisam sigurna da li želim da nastavim ovaj odnos. Mislim da hoće da joj dokaže da je nastavio dalje - govorila je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo sad prvi put čujem večeras i neko joj je sigurno napunio glavu. Ja ne patim za Milicom, niti za bilo kojom devojkom. Ja sam bio posle Milice u vezi. Ja sve razumem, možda to nije razlog. Ne znam šta smo prnaglili, viđali smo se i izlazili, ali se muvali jedno 15 dana - dodao je Bora.

- Ti si muvao Aleksandru i Saru u isto vreme i ne mogu da budem sigurna u njegove namere. Meni treba vreme. Nije moguće preko noći da ga samo ja zanimam - govorila je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

