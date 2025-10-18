Da si tu bar noći ove... Anđela dotukli emotivni stihovi, peva i veseli se iz sveg glasa! (VIDEO)

Kome li posvećuje ove stihove?
Anđelo Ranković danas proslavlja svoj 33. rođendan, a mnogi takmičari došli su u ''Dubiozu'' kako bi na današnji dan bili uz njega i napravili što bolju atmosferu uz veselu muziku.
Kako su takmičari jeli, rešili su da poskakaju na noge i naprave žurku za pamćenje, a slavljenika je u jednom trenutku posebno dotakla numera od Ace Pejovića, a zove se: ''Da si tu''.
- Da si tu bar noći ove, da si tu jedino moje... Da si tu, da oči dušu otvore - pevao je Anđelo iz sveg glasa.
Autor: N.Panić