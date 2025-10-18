Znam istinu: Dača ponovo zapušio usta svima i tek najavio raskrinkavanje Maje i Alibabe! (VIDEO)

Goreće sve kad Dača progovori!

U ''Eliti 9'' takmičari trenutno biraju najnedosledniju osobu u Beloj kući, a ovonedeljni vođa Milena Kačavenda dala je reč Asminu Durdžiću.

- Na prvom mestu Maja Marinković, drugo mesto Uroš Stanić i treće mesto Lepi Mića - rekao je Alibaba.

Naredni je reč dobio Dača Virijević.

- Navešću Lepog Miću, Maju Marinković koja nije dosledna svojih reči koja je govorila za Alibabu i ja znam pravu istinu, dok je na trećem mestu Zorica Marković - rekao je Dača.

Autor: N.Panić