Znam istinu: Dača ponovo zapušio usta svima i tek najavio raskrinkavanje Maje i Alibabe! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Goreće sve kad Dača progovori!

U ''Eliti 9'' takmičari trenutno biraju najnedosledniju osobu u Beloj kući, a ovonedeljni vođa Milena Kačavenda dala je reč Asminu Durdžiću.

- Na prvom mestu Maja Marinković, drugo mesto Uroš Stanić i treće mesto Lepi Mića - rekao je Alibaba. 

Foto: TV Pink Printscreen

Naredni je reč dobio Dača Virijević.

- Navešću Lepog Miću, Maju Marinković koja nije dosledna svojih reči koja je govorila za Alibabu i ja znam pravu istinu, dok je na trećem mestu Zorica Marković - rekao je Dača. 

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

