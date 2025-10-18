S osmehom prihvatila brutalno poniženje: Terza unakazio Saru pred svima i zakucao je za dno! (VIDEO)

Skandal!

U ''Eliti 9'' takmičari trenutno biraju najnedosledniju osobu u Beloj kući, a ovonedeljni vođa Milena Kačavenda dala je reč Borislavu Terziću Terzi.

- Prvo mesto je Uroš naravno i šta imam da pričam o njemu? Drugo mesto je Sara Stojanović koja više ni sama ne zna šta radi i zato tebi niko ne može da veruje u koga si zaljubljena. Sada buljiš u mene i postaje mi previše neprijatno - rekao je Terza.

- Gledaš i ti u mene - rekla je Sara.

- I ja u tebe? Dobro gledam u tebe, ali nećeš biti sa mnom nikada. Treća osoba je Bora jer isto ne zna ko mu se sviđa- rekao je Terza.

Naredna je reč dobila Vanja Prodanović.

- Prva osoba je Jovana advokatica i apsurdno je da objašnjavam jer je devojka pogazila sve svoje reči. Ponaša se toliiko nevaspitano da je to strašno. Druga osoba je Uroš Stanić i treće mesto Dušica - rekla je Vanja.

Autor: N.Panić