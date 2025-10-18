AKTUELNO

Zadruga

Sinu si skinula nevinost: Alibaba repetirao vređalicu i gnusnim prozivkama urnisao advokaticu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok nad šokovima!

U ''Eliti 9'' takmičari trenutno biraju najnedosledniju osobu u Beloj kući, a ovonedeljni vođa Milena Kačavenda dala je reč Jovani Mitić advokaticu.

- Prvi je Asmin koji je udarao na mene i moju porodicu i koji će biti tužen od mene. Mog sina niko neće dirati - rekla je advokatica.

- Ti i nemaš sina, lažeš. Ukoliko ga imaš onda si mu ti skinula nevinost - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sram te bilo, ne jedi više g*vna i ćuti - rekla je advokatica.

- Mrš j*bem ti mamu ološu jedan - rekao je Alibaba.

- Treba da vas bude sramota i da ćutite ovde dok on priča nekoj ženi da je svom sinu skinula nevinost. To je bruka i sramota, da je rekao neko drugi svi bi poskakali - rekla je Maja.

- Bruko i sramoto jedna, šta izgovarate. Kako vas nije stid i sram? - upitao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

