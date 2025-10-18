Sinu si skinula nevinost: Alibaba repetirao vređalicu i gnusnim prozivkama urnisao advokaticu (VIDEO)

Šok nad šokovima!
U ''Eliti 9'' takmičari trenutno biraju najnedosledniju osobu u Beloj kući, a ovonedeljni vođa Milena Kačavenda dala je reč Jovani Mitić advokaticu.
- Prvi je Asmin koji je udarao na mene i moju porodicu i koji će biti tužen od mene. Mog sina niko neće dirati - rekla je advokatica.
- Ti i nemaš sina, lažeš. Ukoliko ga imaš onda si mu ti skinula nevinost - rekao je Alibaba.
- Sram te bilo, ne jedi više g*vna i ćuti - rekla je advokatica.
- Mrš j*bem ti mamu ološu jedan - rekao je Alibaba.
- Treba da vas bude sramota i da ćutite ovde dok on priča nekoj ženi da je svom sinu skinula nevinost. To je bruka i sramota, da je rekao neko drugi svi bi poskakali - rekla je Maja.
- Bruko i sramoto jedna, šta izgovarate. Kako vas nije stid i sram? - upitao je Uroš.
Autor: N.Panić