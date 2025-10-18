Upali mozak, budi pametna: Mina dala sve od sebe da Maji otvori oči i upozori je na Uroševe spletke! (VIDEO)

Udružile se!

Mina Vrbaški prišla je Maji Marinković kako bi pokušala da joj otvori oči i upozori je na spletke koje joj Uroš Stanić pravi u rijalitiju, dok ona nije na prvu loptu mogla da shvati o čemu je tačno reč.

- Uroš ti sad nabacuje da se muvaš sa Filipom. Praviš se da te boli k*rac, a ne boli te. Ne mogu da verujem da dopuštaš sebi ovo - rekla je Mina.

- Mene boli uvo, veruj mi - rekla je Maja.

- Sve od Uroša kreće, za sva pitanja koja ti stižu. Majo upali mozak, ide za tobom kao psihopata luda. Ide juri kadar, gde je bio kad je došao Nerio? Nema nedelju dana pitanja za Nerija, on odmah doleteo za tobom. Budi pametna, nisi glupa. Budi pametna i nemoj da dozvoliš da te ljudi sprdaju što se družiš sa Urošem jer je spreman na sve. Nemoj da se mešaš između Asmina i advokatice jer je ona njemu juče dirala Noru. Samo se pazi Uroša, nemoj posle da bude da ti ja nisam rekla jer sam ti i prošli put rekla - rekla je Mina.

Autor: N.Panić