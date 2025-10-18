Okrenula si rijaliti za tri dana naopačke: Uroš ne prestaje Maji da turira mozak zbog Luke, nju zabolela glava! (VIDEO)

Pokušava da se izvuče iz svih priča!

Maja Marinković osamila se sa Urošem Stanićem na stepenicama i tom prilikom porazgovarali su o Luki Vujoviću, a potom i o Majinim igricama u ''Eliti 9''.

- Ne interesuje me ništa, ti lažeš za... - rekla je Maja.

- Ja lažem? Što bih ja lagao, boli me k*rac. Drago mi je što te branio za stolom i treba da te brani, zato je i isp*šio kod Aneli. Njegov nivo je Sara, a Aneli voli moćne muškarce - rekao je Uroš.

- Što ponižavaš Saru? - upitala je Maja.

- Pa ne ponižavam, ne idete mi ti i Aneli uz njega - rekao je Uroš.

- Što se smeješ? Meni je ona devojka baš lepa i zanimljiva - rekla je Maja.

- Ja to nazivam prirodna selekcija. Ko visoko leti, nisko pada. Ti si jedan diplomata i manipulator, ne zna se ko je veći da li ti, Aneli ili Asmin - rekao je Uroš.

- Ja manipulator? Bože, mnogo si kvaran. Ne uvaljuj me u svoja g*vna - rekla je Maja.

- Ja ovde uopšte nisam u g*vnima, ti si u g*vnima - rekao je Uroš.

- Što sam ja u g*vnima? - upitala je Maja.

- Okrenula si rijaliti za tri dana naopačke - rekao je Uroš.

- Ja? Bože sačuvaj, svašta - rekla je Maja.

Autor: N.Panić