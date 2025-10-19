Haos trese Belu kuću: Miljana i Anđelo u žestokom ratu, ona Vanju Živić proglasila Kačaveninim štenetom! (VIDEO)

Maratonski sukob!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Vanje Živić i Anđela Rankovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Miljani Kulić.

- Anđelo napravio si monstruma od mene, barikadirao si se i rekao da se plašiš mene. Napravili ste dramaturgiju ni oko čega. Ja sam provukla da si sa Anitom bio u fejk odnosu, izdao si Anitu i nisi ostao dosledan sebi. Anđelo, od sebe praviš žrtvu, a od mene monstruma. Nemoj da budeš žrtvs, nego borac. Zamisli ljudi da te gledaju kao žrtvu, a ti si muškarac. Od mene si pravio monstruma koji vas uhodi, a to gledaju moji roditelji. Na rođendan ti nisam došla, niti bih došla. Nikad nisi vređao Željka i nisi me maltretirao na taj način, samo zbog toga te izdvajam - govorila je Miljana.

- Kažu da ne treba da se sluša savet osoba na čijem mestu ne želiš da budeš, tako da te neću poslušati. Rekla si da smo lagali, a nismo. Ti si probila dve saksije tamo. Svaki put si prva započela svađi i zbog toga više ne želim da ti opraštam - dodao je Anđelo.

- Što se tiče Vanje ona bi volela da bude Žana, ali Žana ima svoj stav. Ti meni ličiš na Lalićkino štene koje trčara za njom. Gurala si me kad je Lalićka bila mortus pijana, trebala si da odvučeš alkoholičarku. Ne bih o tebi i da se trošim. Ti si Kačavendnin mali pikinezer. Ti si omiljeni pas od tranvestita i tebe ostavljam - rekla je Miljana.

- Za slonicu bi rekla da imam kokica koliko god hoće i nahraniću te kad god hoćeš - dodala je Vanja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić