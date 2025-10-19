Ivanu se sprema šut-karta: Sandra želi da krene dalje, treba joj neko luđi! (VIDEO)

Ovome se Marinković nije nadao!
Borislav Terzić Terza porazgovarao je sa Sandrom Todić o njenoj vezi s Ivanom Marinkovićem i tom prilikom je posavetovao da njih dvoje nisu jedno za drugo obzirom da je ona pre energična za njega.
- Nije ni on odlepio, znam ja kako je kad on odlepi - rekao je Terza.
- On misli da mi se sviđa neko drugi, ali nema. Bolje mi da je da budem sama, ludujem i to - rekla je Sandra.
- On je programiran lik, tebi treba zezanje i ludilo. Njemu je Aleksandra prošle godine išla koja je mirnija - rekao je Terza.
- Meni treba neko lud, neka energija da puca. Moraću da mu kažem, ništa na silu - rekla je Sandra.
Autor: N.Panić