Ivanu se sprema šut-karta: Sandra želi da krene dalje, treba joj neko luđi! (VIDEO)

Ovome se Marinković nije nadao!

Borislav Terzić Terza porazgovarao je sa Sandrom Todić o njenoj vezi s Ivanom Marinkovićem i tom prilikom je posavetovao da njih dvoje nisu jedno za drugo obzirom da je ona pre energična za njega.

- Nije ni on odlepio, znam ja kako je kad on odlepi - rekao je Terza.

- On misli da mi se sviđa neko drugi, ali nema. Bolje mi da je da budem sama, ludujem i to - rekla je Sandra.

- On je programiran lik, tebi treba zezanje i ludilo. Njemu je Aleksandra prošle godine išla koja je mirnija - rekao je Terza.

- Meni treba neko lud, neka energija da puca. Moraću da mu kažem, ništa na silu - rekla je Sandra.

Autor: N.Panić