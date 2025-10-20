AKTUELNO

Zadruga

Da nisam zauzet, Boga pitaj šta bi bilo: Alibaba indirektno priznao da bi bio sa Minom? (VIDEO)

Šok!

Asmin Durdžić razgovarao je sa Minom Vrbaški i Dačom Virijevićem o njegovim osećanjima prema Mini i tom prilikom indirektno je priznao da bi bio sa njom da nije u vezi sa Stanijom Dobrojević.

- Ja Minu stvarno gotivim kao drugaricu baš i baš mi je draga. Uvek gleda sve i ništa joj nije mrsko, e sad kad bih bio slobodan Boga pitaj šta bi bilo. To i ovi nameću već, ali Mina nemoj mi ljubomorisati - otkriva Alibaba.

- Mrš, pa mene Darko pita zašto mi ti ljubomorišeš. Ti si taj koji ovde ljubomoriše - rekla je Mina.

- Ti si dobila pitanje, pa nećete vi meni nametati priče - rekao je Alibaba.

