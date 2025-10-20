AKTUELNO

Nabij diplomu iz Sorbone... Kačavendi pao mrak na oči, pa se obračunala sa Jovanom advokaticom, Dačo jedva dočekao da urniše Zoricu i Maju (VIDEO)

Haos se sprema!

Učesnici Elite danas biraju najuobraženiju osobu, a reč je dobila je Zorica Marković.

- Ja ću da navedem tri si*sate devojke koje idu kroz kuću misleći da imaju najlepše si*se - rekla je Zorica.

- Ja ću navesti lažnu advokaticu. Treća osoba je Kačavenda. Za nju imam i bez pokrića i sa pokrićem. Žena je samostalna, ne zavisi ni od koga. Bez pokrića je kada je rijaltii u pitanju - rekla je Aleksandra.

- Nabij diplomu iz Sorbone u bu*u! - skočila je Milena.

- Na prvom mestu je Luka. Istripovao je prošle sezone uobraženost. NA drugom mestu je Ivan. Uobraženost nije dobra osobina. Zbog ovakvih kao što je Sara, vi mislite da ste šmekeri Ivane - rekla je Teodora,

- Najuobraženija osoba je Marija Marinković. Osobe koje mogu da budu obražene jesu Slobai Luna koji su stekli nešto nakon izaska. Ona je bitna jedino kad uzima čokoladice. Druga osoba je Zorica koja me nazivala patuljkom. Kad se nalazi ur ijalitiju, svi smo podjednaki. Da smo u nekom takmičenju, možda bi mogla. Moje ime nija David, Damir, nego Danilo. Na trećem mestu je Ivan Marinković - rekao je Dačo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

