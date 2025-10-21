Popadale im vilice od šoka: Aneli otkrila kako ju je Luka pljuvao kod podrške! (VIDEO)

Haos u najavi!

Aneli Ahmić otkrila je cimerima da ju je Luka Vujović pljuvao kod podrške.

- Koga briga za Situ i Groficu? Žena me vređa nastrašnije da sam babun, a on se smeje - rekla je Aneli.

- Vi sebi birate život. Ja ću tebe da branim kad te neko vređa bez razloga - dodao je Mića.

- On je pričao da sam bila savršena kod kuće, a ostavio je podršci poruke kako sam loša i ako se ne promenim da neće da bude sa mnom - govorila je Aneli.

- Znači istina je, koliko je on opterećen - dodao je Ivan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić