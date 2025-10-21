AKTUELNO

Zadruga

Ne prestaje da divlja zbog Maje Marinković: Aneli neće da spava sa Lukom, postavila mu ultimatum! (VIDEO)

Ne smiruje se!

Luka Vujović pokušao je da spusti loptu sa Aneli Ahmić, pa ju je molio za zagrlja, ali je ona nastavila da ga napda zbog Maje Marinković.

- Ja neću da spavam tamo gde je Maja, a ti si jedva dočeko da dođe tamo. Nećemo klipove, nema preko mene - govorila je Aneli.

- Daj ponašaj se normalno. Za koga sam čuvao krevet? - pitao je Luka.

- Ne spavam u onom delu. On je pre neki dan rekao Milosavi da menjaju krevet, a Maja spava pored Milosave - rekla je Ahmićeva.

- Ti ćeš da spavaš u pabu ili u levom delu? Tamo su Asmin i Janjuš - nastavio je Luka.

- Evo ovde ćemo da spavamo, reci Luksu da se seli. Ne odgovara ti to? Znam ja tvoju facu. Ja prelazim ovde, sigurno neću pored Maje da spavam. Ja spavam ovde, a da li će on da spava ovde ne interesuje me - govorila je Aneli.

- Kakvo je to ponašanje? Treba da kažeš da dođem da spavamo zajedno u pabu - rekao je Luka.

- Neću da spavam tamo, ti si trebao odmah da se iseliš iz tog dela - dodala je Ahmićeva.

- Ako želiš sama da budeš u pabu budi, ja neću da ti otežavam. Ako hoće da igram igre, ti reci ako hoćeš da dođem - pričao je on.

Autor: A. Nikolić

