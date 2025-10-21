AKTUELNO

Pa mi smo i dalje u braku: Alibaba shvatio da mu je Aneli žena, brže-bolje je pozvao u krevet! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi nastavio svoj sukob s Aneli Ahmić.

- Ako smatra da sam loš za nju, sve najbolje joj želim. Razićićemo se kao ljudi i to je to - rekao je Luka.

Služi mu za sprdnju: Alibaba opet isponižavao Aneli, Mina mu dala vetar u leđa! (VIDEO)

- Ja sam totalno zahladneo odnos i posle toga mi odemo na ručak. Ja sam zvao Andreu iz Welsa pred njom da idemo na ručak samo kako bi ona abortirala - rekao je Alibaba.

- Ne možeš prevariti nikoga, ponela sam oba prstena od tebe - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' si ponela Janjušev prsten? - upitao je Alibaba.

- Ne - rekla je Aneli.

- K*ravo imaš isti prsten Luki kao Janjušev - rekla je Kačavenda.

- Ona se plaši da ga joj ne preotmem - rekla je Aneli.

Aneli zanemela pred Alibabom: On isprčao sve detalje njene trudnoće, Ahmićeva se smeje kao luda na brašno, a nijedan argument za demant nema! (VIDEO)

- Mi nikada nismo bili u braku - rekao je Alibaba.

- Jesmo, priznao je Karamujić - rekla je Aneli.

- Znači mi se nismo još rastavili? - upitao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nismo - rekla je Aneli.

- Onda sam ti ja muž i dalje - rekao je Alibaba.

- Jesi - rekla je Aneli.

Mafijašu na baterije, ćuti: Brutalan sukob Aneli i Alibabe trese zidove Bele kuće, žestokim poniženjima nikad kraja! (VIDEO)

- Onda si ti mene prevarila sa njih petoricom - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kao i ti mene - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

