Pa mi smo i dalje u braku: Alibaba shvatio da mu je Aneli žena, brže-bolje je pozvao u krevet! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi nastavio svoj sukob s Aneli Ahmić.

- Ako smatra da sam loš za nju, sve najbolje joj želim. Razićićemo se kao ljudi i to je to - rekao je Luka.

- Ja sam totalno zahladneo odnos i posle toga mi odemo na ručak. Ja sam zvao Andreu iz Welsa pred njom da idemo na ručak samo kako bi ona abortirala - rekao je Alibaba.

- Ne možeš prevariti nikoga, ponela sam oba prstena od tebe - rekla je Aneli.

- Je l' si ponela Janjušev prsten? - upitao je Alibaba.

- Ne - rekla je Aneli.

- K*ravo imaš isti prsten Luki kao Janjušev - rekla je Kačavenda.

- Ona se plaši da ga joj ne preotmem - rekla je Aneli.

- Mi nikada nismo bili u braku - rekao je Alibaba.

- Jesmo, priznao je Karamujić - rekla je Aneli.

- Znači mi se nismo još rastavili? - upitao je Alibaba.

- Nismo - rekla je Aneli.

- Onda sam ti ja muž i dalje - rekao je Alibaba.

- Jesi - rekla je Aneli.

- Onda si ti mene prevarila sa njih petoricom - rekao je Alibaba.

- Kao i ti mene - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić