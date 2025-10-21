Pa mi smo i dalje u braku: Alibaba shvatio da mu je Aneli žena, brže-bolje je pozvao u krevet! (VIDEO)

Hit!
U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi nastavio svoj sukob s Aneli Ahmić.
- Ako smatra da sam loš za nju, sve najbolje joj želim. Razićićemo se kao ljudi i to je to - rekao je Luka.
- Ja sam totalno zahladneo odnos i posle toga mi odemo na ručak. Ja sam zvao Andreu iz Welsa pred njom da idemo na ručak samo kako bi ona abortirala - rekao je Alibaba.
- Ne možeš prevariti nikoga, ponela sam oba prstena od tebe - rekla je Aneli.
- Je l' si ponela Janjušev prsten? - upitao je Alibaba.
- Ne - rekla je Aneli.
- K*ravo imaš isti prsten Luki kao Janjušev - rekla je Kačavenda.
- Ona se plaši da ga joj ne preotmem - rekla je Aneli.
- Mi nikada nismo bili u braku - rekao je Alibaba.
- Jesmo, priznao je Karamujić - rekla je Aneli.
- Znači mi se nismo još rastavili? - upitao je Alibaba.
- Nismo - rekla je Aneli.
- Onda sam ti ja muž i dalje - rekao je Alibaba.
- Jesi - rekla je Aneli.
- Onda si ti mene prevarila sa njih petoricom - rekao je Alibaba.
- Kao i ti mene - rekla je Aneli.
Autor: N.Panić