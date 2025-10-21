AKTUELNO

Zadruga

Kako je Stanija dobila DVA MILIONA? Aneli pokazala da je samo novac bitan, pred Alibabom zanemela kao da joj je maca pojela jezik! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ništa nema da demantuje!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" razgovarao je sa Aneli Amić i Asminom Durdžićem, koji su žestoko ratovali i jedno drugo optuživali o raznim situacijama i prošlosti.

- Šta ćemo sa porukom da si dobila 5000 evra? Rekla si da si dobila samo 500 - rekao je Asmin.

- Rekla sam. Kako je Stanija dobila dva miliona, a ne Nora? - pitala je Aneli.

- Zašto si rekla da si od mene dobila samo 300 evra i da ste bile gladne Nora i ti? - pitao je Asmin.

- Ko te j*be - odbrusila je Ahmićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li imaš neko pitanje ili demant za mene? - pitao je Asmin.

- Ne - odgovorila je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

