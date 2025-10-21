Kako je Stanija dobila DVA MILIONA? Aneli pokazala da je samo novac bitan, pred Alibabom zanemela kao da joj je maca pojela jezik! (VIDEO)

Ništa nema da demantuje!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" razgovarao je sa Aneli Amić i Asminom Durdžićem, koji su žestoko ratovali i jedno drugo optuživali o raznim situacijama i prošlosti.

- Šta ćemo sa porukom da si dobila 5000 evra? Rekla si da si dobila samo 500 - rekao je Asmin.

- Rekla sam. Kako je Stanija dobila dva miliona, a ne Nora? - pitala je Aneli.

- Zašto si rekla da si od mene dobila samo 300 evra i da ste bile gladne Nora i ti? - pitao je Asmin.

- Ko te j*be - odbrusila je Ahmićeva.

- Da li imaš neko pitanje ili demant za mene? - pitao je Asmin.

- Ne - odgovorila je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić