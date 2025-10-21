Umire od smeha: Aneli dokazala da nije imuna na Janjuša, počela da šeta krugove oko stola od nervoze! (VIDEO)

Šou!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a Marko Janjušević Janjuš sve vreme je mamio osmeh Aneli Ahmić, ali i raskrinkao njihovo dopisivanje.

- Banalno je odgovarati na neke gluposti koje on priča. Sada traži papir o veridbi, a nigde ne kaže da nisu bili u braku. Ja sam siguran da sve što je Aneli rekla da je istina - rekao je Luka.

- Meni je krivo što se sad Luka meša u ovu temu jer ja sa Asminom mogu ovako do zore, on mi ne treba - rekla je Aneli.

- Ja nisam fićfirić kao on da me j*bu u zatvoru - rekao je Alibaba.

- Evo nek priča malo ovaj lažov (Janjuš) - rekla je Aneli.

- Ja bih pre svega želeo da Aneli poželim dobrodošlicu - rekao je Janjuš.

- Ja mogu imati dobar odnos s tobom, ali si sve slagao - rekla je Aneli.

- Šta sam slagao? - upitao je Janjuš.

- Kaži istinu i dobićeš dobar odnos sa mnom - rekla je Aneli.

- Je l' smo se čuli dva puta? - upitao je Janjuš.

- Ne, ti si lažov - rekla je Aneli.

- Zašto nećeš da staneš pored mene da porazgovaramo? - upitao je Janjuš.

- Ja itekako znam da si ti patološki lažov - rekla je Aneli.

- Ja sam njoj slao snimke s Miličinog telefona - rekao je Janjuš.

- Sve lažeš Jaško veliki, lažeš sve. Ti si jedna p*čka smrdljiva, s tobom sam bila trudna i sad kao podržavaš Asmina - rekla je Aneli.

- Klošarko jedna idi kući brini o detetu, nemoj ovde da prosipaš moral - rekla je Mina.

Autor: N.Panić