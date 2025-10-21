Ti si tetka monstrum: Aneli saterana u ćošak priznala zašto je iskulirala Neria, on joj ponovo začešio usta! (VIDEO)

Nikad veći haos u programu!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" Nerio Ružanji osetio je potrebu ponovo da se obrati Aneli Ahmić, nakon što je rekla da je on od mnogo toga lečen.

- Ja znam da smo ga lečili od svega - rekla je Aneli.

- Od čega sam ja lečen? Ti si rekla da nisi bila tu, kako možeš da znaš? - pitao je Nerio.

- Zašto su ti na svakih sedam dana radili test? Je l' si donosio tuđu mokraću? Ja sam se pogrešno izrazila - govorila je Aneli.

- Sve što pričaju za druge ljude to su one, Situ su lečili od heriona - dodao je Asmin.

- Ona je bila na lečenju od tableta, a ne od heroina - povikao je Nerio.

- Meni Nerio uvek deluje iskreno, a deluje mi da Nerio ne zna neke stvari. Uvek je imao žustre i iskrene rekacije, to se vidi - govorio je Anđelo.

- Aneli, svesni ste svi da sam i kao dete bio svestan svega i da sam kao dete znao šta se događa - rekao je Nerio.

- Sve si u pravu i ja ti se izvinjavam. Ne želim da se svađam - poručila je Aneli.

- Što se tiče Anelinog ulaska moja tetka kad bi ušla ovde, a Nerio ništa loše nije rekao za Aneli, ona njega nije ni videla. Ti si tetka monstrum koja se nijednom nije osvrnula na Neria, a to je tvoja krv. To je sin tvoje sestre rođene - rekao je Dača.

- Da li je zaslužio to? Ti si sin monstrum - dodala je Aneli.

- Ona je došla i sela pored njega, a nije ga ni videla. Ja razumem da ti ne želiš da se svađaš sa njim i ne želiš da praviš cirkus, a onda nisi trebala da kažeš da laže. On je ovde potvriđivao i Asminove reči - govorio je Dača.

- Zato što je potvrđivao zato mu i nisam pošla u zagrljaj - dodala je Aneli.

- Zašto si mu donela poklone, a ne zagrljaj? - pitao je Asmin.

- Poklon koje si dobio od Asimovnih to je njima neko platio i oni su to uzeli. On je počeo da ti uzima stvari, pola ti je uzeo i rekao da je pola njegovo. Posteljina u kojoj spava Asmin je iz naše kuće - govorila je Aneli.

- Da iz mog stana. Da li je to moje ili je kupila podrška? - pitao je Asmin.

- Izbacite kako su Milki uplaćene pare za Neria. Ovo je naša prva posteljina koju smo kupili za stan, a ima još jedna ne znam da li si je poneo - govorila je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić