Da mi nije dao povratnu, ne bi ničega ni bilo: Sara Raičević zadala Luki nikad bolniji udarac, takmičari likuju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi prokomentarisao Luku Vujovića.

- Meni ispada kao da tražiš razlog da te ona ostavi - rekao je Terza.

- Šta ja radim ljudi bre? Ona i da hoće večeras da spava sama, pustio bih je - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Naravno da hoću - rekla je Aneli.

- Naravno da hoću? Evo šta ona priča - rekao je Luka.

- Ona sada ima odličnu priču za rijaliti, Luka joj više nije potreban. Ona sada ima priču sa Asminom, ovde si Luka najgore ponižen i sve što smo ti pričali je došlo na to - rekao je Dača.

- Da mi nije Luka dao povratnu očigledno se ništa ne bi ni desilo. Sinoć sam rekla da mi je simpatična, ali večeras mi se zgadila jer je folirant - rekla je Sara R.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja se večeras slažem sa Anđelom, moraš ti da kažeš i odgovoriš na neke stvari - rekao je Pečenica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

