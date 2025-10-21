Neće opstati, ona nije ravnodušna prema Janjušu: Filip osudio vezu Aneli i Luke na propast, Vanja i Sara pružile podršku Alibabi! (VIDEO)

Takmičari dali svoj sud!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je priliku takmičarima "Elite" da prokomentarišu sve što se dešavalo otkako se Aneli Ahmić uselila u Belu kuću.

- Što se tiče mene Aneli mi se javila kad je tu sela. Ja opet ponavljam da nemam ništa protiv nje, ali komentarišem ono što vidim i čujem ovde. Mislim da nisi trebala onako da se ophodiš prema Luki sve i da je napravio neke greške. Ovo sam ti rekao, Luka, kad smo se čuli, a to je da pokazuje neko nepoštovanje prema tebi. Što se tiče Asmina i nje večeras on je mnogo ubedljiviji, a to lažno smejanje, plač i šetanje u krug to je vrsta nemoći. Mislim da ona u dubini duše nije nesrećna, ali kad je pogledam u oči deluje mi da je nesrećna. Mislim da je u pogrešnom okruženju odgajana i vaspitana, mislim da je programirana da laže i manipuliše. Što se tiče Neria i nje rekla mu je da se izvinjava i da se povlači, a ja se nadam da će tako i da ostane jer ne znam ko ovde misli da Nerio laže. Asmin ima milion argumenata, on je ponovo ispričao celu priču, pa i kad je pitao za venčanje ona je rekla: "Ko si ti da ti odgovorim?", a za mene su to rijaiti klišei. Treba da se spusti lopta zbog deteta i pri stavu sam da će samo dete da ispašta. Što se tiče Luke i nje sad sam siguran da tu nema nikakvog potencijala. Ne znam da li je ovo početak kraja, ali mislim da neće opstati. Rekla je da će sad da se sprda sa muškarcima, a taj čin ne vodi ni do čega dobrog. Janjuš je malopre dobacio da im sin nosi štikle, a ona se smejala. Mislim da ona nije ravnodušna prema Janjušu - govorio je Filip.

- Mislim da ona nema kapacitet da pruži poštovanje kakvo on zaslužuje. Treba da mu zameri flert sa Majom, ali on je više skakao za tvoju porodicu, nego ti sad i bar zbog toga treba da imaš poštovanje. Meni je šokantno da se ti smeješ za nešto što je neko dobacio za Uroša, a Nerio je na ivici nervnog sloma. Meni je katastrofa da ti nisi reagovala kad je Asmin rekao da Nora nije bila željeno dete. Ona je samo reagovala da izgleda kao babun, a to je trećerazredna doskočica koja je nebitna. Ko laže ili ne za to je potrebno vreme. Ne znam ko laže, ali je činjenica da nisi bila uverljiva - pričala je Vanja Prodanović.

- Ja sam videla samo oduševljenje prema Janjušu, gledala ga je kao Boga. Što se tiče Asmina tako priča momak koji govori istinu, a ona nije imala nikakve argumente i samo je vikala da nije tako. Ona je Neria napala kako je nešto slagao, šta je slagao? O njoj se ovde priča dve godine, a onda ona priča kako će da preskoči ogradu. Ja ne mislim da Asmin laže, ona se spetljala kad je ušla i izgubila se u lažima. Ja sam je pratila i nisam očekivala ovakav ulazak - rekla je Sara Stojanović.

