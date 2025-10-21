Ti i tvoja sestra ste majke monstrumi: Alibaba nastavio da urniše Aneli zbog Nore, shvatio da su ona i Luka koristili dete zbog rijalitija! (VIDEO)

Urniše je!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Milanu Stoičkoviću kako bi prokomentarisao Luku Vujovića.

- Ja sam rekao Luki da mislim da nije trebala da mu kaže onako pred svima i da ga onako ponizi. On je nju čekao i voli je, ali i on je malo popustio u poslednje vreme. Ja nisam video da se dečko toliko bori za neku devojku kao Luka i shvatio sam da nije hteo da priča o nekim stvarima dok je ona tu - rekao je Milan.

- On se muvao s Majom u mom kačketu - rekla je Maja.

- Ovo mi se uopšte ne sviđa i vidim u kom smeru ovo ide, ali popričaću s njom. Očekivao sam totalno drugačiju situaciju - rekao je Luka.

- Ja volim Luku, ali sam na njega ljuta jako. Ja sam htela da uđem i da ga išamaram - rekla je Aneli i smejala se Asminu.

- Mene ste za jedan smeh urnisali deset dana - rekao je Luka.

- Zašto je Luka koristio Noru? Zašto su bile slike Nore i njega javno? - upitao je Alibaba.

- On je bio moj partner, on nije koristio Noru - rekla je Aneli.

- Ti i tvoja sestra se majke monstrumi, a tvoja mama je odgojila k*rve i narkomane - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić