Srećan sam što me Mina dodirnula: Terza tone sve dublje u mulj, blamantnim izjava ostavio sve u šoku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mina ne veruje šta sluša!

Voditelj Milan Milošević saopštio je rezultate ankete za najnedoslednijeg takmičara ''Elite 9'', a treće mesto zauzeo je Luka Vujović.

- Očekivala sam Luku na anketi zbog tog ponašanja prema meni, a ja bih ga stavio na prvo mesto - rekla je Aneli.

Aneli, nemoj da se sekiraš: Janjuš odlučio da Kačavendu vodi u hotel! (VIDEO)

- Ovako se brani verenik, a ja nju volim - rekao je Luka.

- Što me nikada nisi pozdravljao? - upitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jesam iz Šiša bara, ali neću da se pravdan. Mislim da sam sa pravom izabran i to je to - rekao je Luka.

- Na drugom mestu nalazi se Matora - rekao je Milan.

Ti si tetka monstrum: Aneli saterana u ćošak priznala zašto je iskulirala Neria, on joj ponovo začešio usta! (VIDEO)

- Zato što je iz sezone u sezonu pokazuje kako treba biti iskren i da je kod nje sve crno ili belo, ništa sivo. Ona kada ubaci u kanal nekog svog dugogodišnjeg rijaliti prijatelja, onda kaže: ''Pa nema veze, mi smo rijaliti drugari'' - rekao je Anđelo.

- Jedino nisam bila dosledna rečima zbog svađe Ivana Marinkovića, ali meni ankete ne mogu da kreiraju učešće - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Terza je ubedljivo pobedio i osvojio prvo mesto - rekao je Milan.

Da mi nije dao povratnu, ne bi ničega ni bilo: Sara Raičević zadala Luki nikad bolniji udarac, takmičari likuju! (VIDEO)

- Jeste zasigurno, pokazao je to sa mnom - rekla je Mina.

- Ja sam srećan što me Mina sad pomazila, verovatno je ovo možda zbog Mine i alkohola - rekao je Terza.

Autor: N.Panić

