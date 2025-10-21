Džabe lepota, srce ne bira: Aneli i Janjuš ne prestaju da se peckaju preko Uroša, zajedno ismejali i Luku! (VIDEO)

Šok!

Uroš Stanić obratio se Aneli Ahmić kako bi joj saopštio da je Luka Vujović ružan, zbog čega se ona sve vreme smejala, a potom se i peckala sa Markom Janjuševićem Janjušem preko Uroša.

- Ovaj Luka izgleda kao pacov - rekao je Uroš.

- Koliko si bolestan Uroše. Što vređaš? Prošle godine si mu se nabacivao - rekla je Aneli.

- Zgadio mi se - rekao je Uroš.

- Nije ti se zgadio nego ti je tu Janjuš, pa njega voliš više - rekla je Aneli.

- Džabe lepota, džabe sve. Srce ne bira - rekao je Janjuš.

- Kaži njemu nešto, ti samo mene napadaš - rekao je Uroš.

- Šta sam ja rekao? - upitao je Janjuš.

- Ne sme Uroše, to su ti papci - rekla je Aneli.

- Pokucaj u sobu 501 - pevao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić