Zadruga

Džabe lepota, srce ne bira: Aneli i Janjuš ne prestaju da se peckaju preko Uroša, zajedno ismejali i Luku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Uroš Stanić obratio se Aneli Ahmić kako bi joj saopštio da je Luka Vujović ružan, zbog čega se ona sve vreme smejala, a potom se i peckala sa Markom Janjuševićem Janjušem preko Uroša.

- Ovaj Luka izgleda kao pacov - rekao je Uroš.

Zasigurna trojka: Maja, Luka i Alibaba izdominirali na anketi za uobražene! (VIDEO)

- Koliko si bolestan Uroše. Što vređaš? Prošle godine si mu se nabacivao - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zgadio mi se - rekao je Uroš.

- Nije ti se zgadio nego ti je tu Janjuš, pa njega voliš više - rekla je Aneli.

- Džabe lepota, džabe sve. Srce ne bira - rekao je Janjuš.

Aneli, nemoj da se sekiraš: Janjuš odlučio da Kačavendu vodi u hotel! (VIDEO)

- Kaži njemu nešto, ti samo mene napadaš - rekao je Uroš.

- Šta sam ja rekao? - upitao je Janjuš.

- Ne sme Uroše, to su ti papci - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pokucaj u sobu 501 - pevao je Janjuš.

Ti i tvoja sestra ste majke monstrumi: Alibaba nastavio da urniše Aneli zbog Nore, shvatio da su ona i Luka koristili dete zbog rijalitija! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

