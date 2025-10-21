Ne smeš se dovoditi u tu situaciju: Aneli upozorila Neria da se ne smeju svađati, ne želi da rešava porodične odnose! (VIDEO)

On se odmah pobunio!

Aneli Ahmić dala je Neriu Ružanjiju cigarete koje mu je ponela u ''Elitu 9'', a potom ga i pozvala da mu saopšti da porodične probleme ne želi da rešava za crnim stolom, s čim se on nije složio i zamerio joj je što mu je dodelila epitet lažova.

- Ne možemo se ovde ti i ja prepiremo, ne smeš se dovoditi u tu situaciju - rekla je Aneli.

- Ne prepiremo se, samo nemoj govoriti da sam lažov - rekao je Nerio.

- Ja se s nekim stvarima ne slažem. Ja sam s ovim završila i tebe više ne komentarišem - rekla je Aneli.

- Dobro, neću ni ja tebe - rekao je Nerio.

- Ja ne želim da vodim ove porodične odnose - rekla je Aneli.

- Dobro - rekao je Nerio.

Autor: N.Panić