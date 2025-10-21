AKTUELNO

Zadruga

Raskid u najavi: Aneli priznala Luki da joj se zgadio i da nije mogla očima da ga gleda, on u totalnom šoku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Skandal!

Luka Vujović i Aneli Ahmić stigli su u izolaciju kao ovonedeljni potrčci, gde je Luka nešto malo ranije spojio njihove krevete i napravio im ljubavno gnezdo.

- Šta me gledaš? - upitala je Aneli.

- Ajde da odmorimo i odspavamo, pa ćemo pričati kad ustanemo. Jutro je pametnije od noći - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da - rekla je Aneli.

- Dođi malo da te zagrlim - rekao je Luka.

- Čekaj - dodala je Ahmićeva.

- Dođi samo malo, zagrli me i ćuti - rekao je Luka.

- Ne čujem te, imam čepove - odgovorila je ona.

- Je l' si čula juče kad sam rekao kod Darka za prstiće na nogama? - upitao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čula sam, ali me nije zanimalo - rekla je Aneli.

- Ne laži - rekao je Luka.

- Kad bih te videla, samo bih prebacila program - rekla je Aneli.

- Poljubi me malo u obraz, ajde. Je l' sam ti falio? - upitao je Luka.

- Ne - rekla je Aneli.

- Molim? - upitao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, gadio si mi se. Kad bih te gledala šta radiš, tačno si mi se gadio. Nisam mogla očima da te gledam - rekla je Aneli.

- Nisam ti nedostajao? - upitao je Luka.

- Nedostajao mi jesi, ali sam se posle privikla i onda si mi se gadio kad sam videla šta sam radila - rekla je Aneli.

- Meni si falila 30 dana i hoću da se zagrlimo i da spavamo, pa ćemo pričati - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

