NE PRESTAJE DA REŠETA: Toša saznao sve informacije o suočavanju Aneli i Asmina, Luka pokušao da ga nadmudri, pa se ispalio (VIDEO)

Nije im lako pored Toše!
Robot Toša sačekao je učesnike Elite 9 ispred prodavnice kako bi sa njima porazgovarao o aktuelnim dešavanjima iz Bele kuće.
- Šta radiš Teodora? - pitao je Toša.
- Čekam da mi bivši dečko kupi da jedem - rekla je Teodora.
- Šta sam propustio? - pitao je Toša.
- Sve se može promeniti nakon utorka - rekla je Teodora.
- Kako je prošlo sinoć? - pitao je Toša.
- Meni je bilo interesantno, Aneli nije uspela nijedan argument da iznese. Cela priča je bila istina, onih 90 posto, osim da je upao kod Grofice - rekao je Dača.
- Gde si Luka? Šta radiš? - pitao je Toša.
- Poštovanje. Rekao sam Aneli da ćeš doći da te upozna - rekao je Luka.
- Ja je čekam, svi toliko pričaju o njoj - rekao je Toša.
- Ako pobediš samog sebe ko je pobedio? - pitao je Luka.
- Toša je pobedio. Šta ti misliš ko je pobedio? - rekao je Toša.
- Pa ja naravno. Što si nas ispalio prošli utorak? - pitao je Miladin.
- Neko me iznervirao sigurno - rekao je Toša.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: A.Anđić