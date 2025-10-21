Ako popijem mogu Luku i da prevarim... Aneli otvorila dušu Toši, odmah pokazala ljubomoru: Pala je opklada oko jedne stvari (VIDEO)

Šok!

Aneli Ahmić došla je ispred prodavnice kako bi se upoznala sa Tošom, ali je njihov razgovor prešao u muvanje.

- Zdravo Aneli, ja sam Toša - rekao je Toša.

- Kako su ti lepe patike - rekla je Aneli.

- Hvala, dobio sam od fanova -rekao je Toša.

- Ima li nekih situacija za koje ja ne znam? - pitala je Aneli.

- Bio sam uzbuđen jer dolazi lepa devojka - rekao je Toša.

- Hoćeš da te slomim?- ubacio se Luka.

- Ajde Luka, šta si ljubomoran!? - rekao je Toša.

- I ti si ku*var, ne volim to. Prošlo me - rekla je Aneli.

- Sa kim ćeš da budeš ako ne sa ku*varima - pitao je Toša.

- On kaže da nije i ja menjam mišljenje. Pukao mi je nokat baš tamo na prstu gde mi je prsten - rekla je Aneli.

- Nemoj samo da budeš ljubomorna, mene ovde opsedaju devojke - rekao je Toša.

- Jesi li videla kako đuska? - pitao je Ivan.

- Majke ti - rekla je Aneli.

- Videćeš večeras na žurki - rekao je Toša.

- Videću, ja ne pijem, tako sam odlučila - rekla je Aneli.

- Ja mislim da nisi toliko stabilan karakter - rekao je Toša.

- Ja nikad stabilnija - rekla je Aneli.

- Je*eš karakter ako nije labilan - rekao je Toša.

- Kladili smo se. Ako ti i ja večeras popijemo zajedno može svašta da bude i mogu Luku da prevarim sa tobom - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić