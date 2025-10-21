Moraće da ih stavlja na nožnim prstima: Alibaba obrisao patos Anelinim veridbama, pa shvatio da mu je i dalje žena! (VIDEO)

Miljana umire od smeha!

Asmin Durdžić i Miljana Kulić osamili su se ispred Bele kuće kako bi popili kafu, a on se tom prilikom našalio na račun svoje bivše verenice Aneli Ahmić.

- Ti si zlatna, da sam te tražio onda te bolju ne bi našao. Danas ću ti dati dve čokoladice - rekao je Alibaba.

- Jao, hvala ti - rekla je Sara S.

- Šta ti treba? - upitao je Alibaba.

- Eh sad... - rekla je Sara.

- Mi Ahmići slabo razumemo - rekao je Alibaba.

- Ti si sad Ahmić? - upitala je Miljana.

- Pa da, nisam znao da sam oženjen. Zamisli žena mi ima pet verenika u Eliti, ona je prešišala j*bote sve - upitao je Alibaba.

- Koliko ona prstenja ima? - rekla je Miljana.

- Više nego ti i ja prstiju, počela je prstenje da stavlja na nožne prste pošto više nema gde - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić