Raspoložen je čim sam došla: Aneli ubeđena da je Alibaba ni dan danas nije preboleo! (VIDEO)

Hit!
Aneli Ahmić sedela je na krevetu sa svojim društvom i nije mogla da ne primeti kako je Asmin Durdžić raspoložen i srećan što je ona došla, a pre toga je svaki bio dan smoren.
- Debeli gmaz - govorio je Uroš.
- Vidi kako je raspoložen, sve grli - rekao je Ivan.
- Pa raspoložen jer sam došla ja, a svaki dan bio u depresiji. Gledala sam ga, držao je ruku na čelu non stop - rekla je Aneli.
- Da, da - rekao je Ivan.
- I to u našoj posteljini - rekla je Aneli.
Detaljnije pogledajtr u nastavku.
Autor: N.Panić