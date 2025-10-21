Raspoložen je čim sam došla: Aneli ubeđena da je Alibaba ni dan danas nije preboleo! (VIDEO)

Hit!

Aneli Ahmić sedela je na krevetu sa svojim društvom i nije mogla da ne primeti kako je Asmin Durdžić raspoložen i srećan što je ona došla, a pre toga je svaki bio dan smoren.

- Debeli gmaz - govorio je Uroš.

- Vidi kako je raspoložen, sve grli - rekao je Ivan.

- Pa raspoložen jer sam došla ja, a svaki dan bio u depresiji. Gledala sam ga, držao je ruku na čelu non stop - rekla je Aneli.

- Da, da - rekao je Ivan.

- I to u našoj posteljini - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajtr u nastavku.

Autor: N.Panić