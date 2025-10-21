AKTUELNO

Zadruga

Raspoložen je čim sam došla: Aneli ubeđena da je Alibaba ni dan danas nije preboleo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Aneli Ahmić sedela je na krevetu sa svojim društvom i nije mogla da ne primeti kako je Asmin Durdžić raspoložen i srećan što je ona došla, a pre toga je svaki bio dan smoren.

pročitajte još

Moraće da ih stavlja na nožnim prstima: Alibaba obrisao patos Anelinim veridbama, pa shvatio da mu je i dalje žena! (VIDEO)

- Debeli gmaz - govorio je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidi kako je raspoložen, sve grli - rekao je Ivan.

- Pa raspoložen jer sam došla ja, a svaki dan bio u depresiji. Gledala sam ga, držao je ruku na čelu non stop - rekla je Aneli.

pročitajte još

OVO JE UTISAK VEČERI: Hana potkačila Aneli kao niko od sada, šokirana njenim postupkom prema Neriu, a nije poštedela ni Situ (FOTO)

- Da, da - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- I to u našoj posteljini - rekla je Aneli.

pročitajte još

Ako popijem mogu Luku i da prevarim... Aneli otvorila dušu Toši, odmah pokazala ljubomoru: Pala je opklada oko jedne stvari (VIDEO)

Detaljnije pogledajtr u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Narod Pita

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pa mi smo i dalje u braku: Alibaba shvatio da mu je Aneli žena, brže-bolje je pozvao u krevet! (VIDEO)

Zadruga

Sad da sam slobodan, poljubio bih te: Alibaba ubacio u petu i krenuo da gasira Saru, ona umalo poletela od sreće! (VIDEO)

Zadruga

Nastavljaju da kuju paklene planove: Mina i Alibaba smišljaju tajne porukice, ova takmičarka im je sledeća meta! (VIDEO)

Zadruga

Kao hipnotisana: Alibaba isponižavao Saru i priznao joj da je mutava, ona blene u njega kao tele! (VIDEO)

Zadruga

Kako si lepo složila, vidi se da si radila u butiku: Alibaba oduševljen Sarinim veštinama, uposlio je da radi za njega! (VIDEO)

Zadruga

Stanijina škola! Alibaba šokiran Muratovim pokretima: Ovo nije joga, kao da plašiš ptice! (VIDEO)