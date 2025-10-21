AKTUELNO

Zadruga

Zdepasta mala debela aljkavuša: Maja repetirala vređalicu i brutalnim prozivkama urnisala Aneli! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Gori sve!

U toku je ''Igra istine'', a Aneli Ahmić prva je postavila pitanje Asminu Durdžiću

- Da li postoji mogućnost da ti spustiš loptu sa mnom zbog svoje ćerke i za bolje sutra svojoj ćerki. Što znači da kada bude trebalo dovoditi Noru, biću ja ta koja će je dovoditi - rekla je Aneli.

- Možemo da porazgovaramo, ali ne želim da spustim loptu jer si ti ovde došla u kuću i prvi put ti mene blatila. Ne želim da sedim s tobom na kafi bilo gde jer bi me bilo blam, a neću s tobom da se vidim - rekao je Alibaba, pa postavio pitanje Maji:

Foto: TV Pink Printscreen

- Majo da li si se igrala s Lukom da ga uteraš Aneli? - upitao je Alibaba.

- Nisam, niti je on sa mnom. Ja nisam kao ona jer ja nemam fetiš na njene momke - rekla je Maja.

- Sutlijašu jedan, ti imaš fetiš na moje momke i verenike. Filipove drugarice su te tužile - rekla je Aneli.

- Ti si tampon dama, čuli smo sve. Želi da me uvrti u priču sa njom i Lukom, ali ne dozvoljavam to da se radi. Ovo je moj fan, aljkavuša mala zdepasta debela - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Smeju ti se ljudi, konstantno ti kruže klipovi kako j*deš g*vna - rekla je Aneli.

- Mene Luka ne interesuje kao nijedan muškarac u kući i ne mislim da voli Aneli - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

