Sve si ih šah-matirala: Ivan ubeđen da Aneli iz cele priče izlazi kao pobednik, takmičari prasnuli u smeh! (VIDEO)

Svi se smeju!

U toku je ''Igra istine'', a Sara Stojanović naredno pitanje postavila je Aneli Ahmić.

- Aneli u kakvim si odnosima sa Lukinom mamom? - upitala je Sara.

- U užasnim - rekla je Aneli.

- Da li ćeš ući u vezu s Kačavendom? - upitala je Aneli.

- Ne planiram sad da ulazim u vezu - rekao je Janjuš.

- Eto ti baba, sad si kombinacija - rekla je Aneli.

- Ona je danas vas šah-matirala, bijete se oko nje kao ludi - rekao je Ivan.

- Ova Aneli je presmešna - rekla je Kačavenda.

- Luka šta se dešava sa telefonom? - upitao je Ivan.

- Ja sam rekao drugaru da ako se nešto slučajno bude desilo, nek bude telefon kod nje, ali nek ga uzme drugar.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Panić