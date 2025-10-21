Sve si ih šah-matirala: Ivan ubeđen da Aneli iz cele priče izlazi kao pobednik, takmičari prasnuli u smeh! (VIDEO)

Svi se smeju!
U toku je ''Igra istine'', a Sara Stojanović naredno pitanje postavila je Aneli Ahmić.
- Aneli u kakvim si odnosima sa Lukinom mamom? - upitala je Sara.
- U užasnim - rekla je Aneli.
- Da li ćeš ući u vezu s Kačavendom? - upitala je Aneli.
- Ne planiram sad da ulazim u vezu - rekao je Janjuš.
- Eto ti baba, sad si kombinacija - rekla je Aneli.
- Ona je danas vas šah-matirala, bijete se oko nje kao ludi - rekao je Ivan.
- Ova Aneli je presmešna - rekla je Kačavenda.
- Luka šta se dešava sa telefonom? - upitao je Ivan.
- Ja sam rekao drugaru da ako se nešto slučajno bude desilo, nek bude telefon kod nje, ali nek ga uzme drugar.
Autor: N.Panić