AKTUELNO

Zadruga

Sve si ih šah-matirala: Ivan ubeđen da Aneli iz cele priče izlazi kao pobednik, takmičari prasnuli u smeh! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Svi se smeju!

U toku je ''Igra istine'', a Sara Stojanović naredno pitanje postavila je Aneli Ahmić.

- Aneli u kakvim si odnosima sa Lukinom mamom? - upitala je Sara.

- U užasnim - rekla je Aneli.

pročitajte još

Sve gori od emocija: Aneli i Janjuš dokazali da nisu ravnodušni jedno prema drugom! (VIDEO)

- Da li ćeš ući u vezu s Kačavendom? - upitala je Aneli.

- Ne planiram sad da ulazim u vezu - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Eto ti baba, sad si kombinacija - rekla je Aneli.

- Ona je danas vas šah-matirala, bijete se oko nje kao ludi - rekao je Ivan.

- Ova Aneli je presmešna - rekla je Kačavenda.

pročitajte još

Leti perje: Bukti nikad brutalniji rat Maje i Aneli, žestoke optužbe pljušte na sve strane! (VIDEO)

- Luka šta se dešava sa telefonom? - upitao je Ivan.

- Ja sam rekao drugaru da ako se nešto slučajno bude desilo, nek bude telefon kod nje, ali nek ga uzme drugar.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ivana izdali šmekeri, preorijentisali se na Gruju: Marinković postao predmet podsmeha na mrežama (FOTO)

Zadruga

Rat Dače i Gastoza traje do istrebljenja: Pljušte prozivke zbog Sofi, takmičari prasnuli u smeh! (VIDEO)

Zadruga

Ne zna gde udara: Luka ne prestaje da ponižava Aneli, ubeđen da će ga ponovo primiti u krevet! (VIDEO)

Zadruga

Đedović otkrio paklenu taktiku Lepog Miće: Ubeđen da će Ena Čoli proći kao Aneli, ukoliko ne bude pametna! (VIDEO)

Zadruga

Terza ne može da odoli Sofiji: Priznao da bi rado s njom ponovio Spa centar, takmičari prasnuli u smeh! (VIDEO)

Zadruga

Rodila se nova ljubav u Eliti 8: Gastoz progovorio o varnicama između Ivana i Džordi, takmičari prasnuli u smeh! (VIDEO)