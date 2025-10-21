Aneli uzela Asminu 20.000 evra?! Slala Durdžiću kovertu s njegovim parama, pogledajte dokaz crno na belo (FOTO)

Au, kakav blam!

Aneli Ahmić sinoć se uselila na velelepno imanje u Šimanovcima, u "Elitu 9", te se tako nakon dve godine konačno suočila sa svojim bivšim partnerom Asminom Durdžićem. Mnogo tema je pokrenuto, a mnogo i nije, a gledaoci će tokom meseci imati dve strane priče o jednom odnosu na dlanu, kako bi bolje rasudili i odgovorili na pitanje koje je najviše postavljeno - Ko je u pravu, Asmin ili Aneli?!

Tokom neke od tih svađa, Asmin je izneo kako je njemu Aneli uzela 20.000 evra, te i da mu je to poslala, a kako je Ahmićeva dozivala dokaze, ekipa portala Pink.rs došla je u posed dokaza, tačnije prepiske u kojoj je Aneli Asminu poslala fotografiju na kojoj se jasno vidi mnoštvo novčanica od po 200 evra, nakon čega ih je slikala poslagane na krevetu.

Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić