Aneli uzela Asminu 20.000 evra?! Slala Durdžiću kovertu s njegovim parama, pogledajte dokaz crno na belo (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Au, kakav blam!

Aneli Ahmić sinoć se uselila na velelepno imanje u Šimanovcima, u "Elitu 9", te se tako nakon dve godine konačno suočila sa svojim bivšim partnerom Asminom Durdžićem. Mnogo tema je pokrenuto, a mnogo i nije, a gledaoci će tokom meseci imati dve strane priče o jednom odnosu na dlanu, kako bi bolje rasudili i odgovorili na pitanje koje je najviše postavljeno - Ko je u pravu, Asmin ili Aneli?!

Nije luda da me laže: Luka shvatio koliko je sati, moraće da obavi ozbiljan razgovor s Aneli o Janjušu! (VIDEO)

Foto: Pink.rs

Tokom neke od tih svađa, Asmin je izneo kako je njemu Aneli uzela 20.000 evra, te i da mu je to poslala, a kako je Ahmićeva dozivala dokaze, ekipa portala Pink.rs došla je u posed dokaza, tačnije prepiske u kojoj je Aneli Asminu poslala fotografiju na kojoj se jasno vidi mnoštvo novčanica od po 200 evra, nakon čega ih je slikala poslagane na krevetu.

Ščepao si je za vrat i bacio: Opšti haos u Eliti! Alibaba i Aneli ratuju bez prestanka, isplivali novi detalji njihove prošlosti (VIDEO)

Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Foto: Pink.rs/ Privatna arhiva

Pink.rs u posedu važnih prepiski: Evo šta je Asmin saznao od Aneline prijateljice o AFTERU i tvrdnjama da je NIJE ZANIMALA mala Nora (FOTO)

Autor: Nikola Žugić

