AKTUELNO

Zadruga

Drama u kazinu! Aneli saznala za šuškanja, zabranila Luki da nosi kačket i naočare, pa ga izmarširala (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok ponašanje!

Ivan Marinković preneo je Aneli Ahmić da je Sara Raičević pričala o tome kako je Aneli navodno Luki Vujoviću zabranila da nosi kačket i naočare, kada je naišao Vujović, te mu je ona tom prilikom to i zabranila.

pročitajte još

Haos u najavi: Alibaba i Mina udarili po alkoholu, da li će i večeras Drvo šokirati novim priznanjima? (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne smeš nositi više kačket i naočare, hajde da te vidim sa naočarima - rekla je Aneli.

pročitajte još

Krčka se haos?! Nije ni počela žurka Maja već besna, evo šta je iznerviralo (VIDEO)

- Ma daj bre - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hajde m*š, hajde - rekla je Aneli.

- Zašto me mar*kaš?! To sa Ivanom i ovim kur*onima, sa mnom si napolju vreme provodila - rekao je Luka besno i otišao.

pročitajte još

Ahmićke na aparatima: Mina žestoko prozvala Groficu! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte OVDE!

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Aneli nosi njegov prsten!? Janjuš progovorio o uspomenama sa Ahmićevom, Luki krenula para na uši (VIDEO)

Zadruga

Nije ga štedela! Miljana sasula Luki GORKU ISTINU u lice, on i dalje bira da brani Aneli (VIDEO)

Zadruga

Propala Matejina veza?! Pogledajte vreli ples Aneli i Matijevića, njemu zalutala ruka tamo gde ne treba (VIDEO)

Domaći

Želi da takmičari pljuju Aneli? Luki maska pala nikad brže i ovim potezom odao sam sebe! (VIDEO)

Domaći

Doneće konačnu odluku? Đukićev otac ubeđen da će Aneli postaviti Luki ultimatum, moraće da bira između Filipa i nje! (VIDEO)

Zadruga

Obrnula ploču: Kačavenda upakovala Gastozu svoje mišljenje u celofan s mašnicom, izokrenula priču za 180 stepeni! (VIDEO)