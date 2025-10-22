Drama u kazinu! Aneli saznala za šuškanja, zabranila Luki da nosi kačket i naočare, pa ga izmarširala (VIDEO)

Šok ponašanje!
Ivan Marinković preneo je Aneli Ahmić da je Sara Raičević pričala o tome kako je Aneli navodno Luki Vujoviću zabranila da nosi kačket i naočare, kada je naišao Vujović, te mu je ona tom prilikom to i zabranila.
- Ne smeš nositi više kačket i naočare, hajde da te vidim sa naočarima - rekla je Aneli.
- Ma daj bre - rekao je Luka.
- Hajde m*š, hajde - rekla je Aneli.
- Zašto me mar*kaš?! To sa Ivanom i ovim kur*onima, sa mnom si napolju vreme provodila - rekao je Luka besno i otišao.
Autor: Nikola Žugić