Drama u kazinu! Aneli saznala za šuškanja, zabranila Luki da nosi kačket i naočare, pa ga izmarširala (VIDEO)

Šok ponašanje!

Ivan Marinković preneo je Aneli Ahmić da je Sara Raičević pričala o tome kako je Aneli navodno Luki Vujoviću zabranila da nosi kačket i naočare, kada je naišao Vujović, te mu je ona tom prilikom to i zabranila.

- Ne smeš nositi više kačket i naočare, hajde da te vidim sa naočarima - rekla je Aneli.

- Ma daj bre - rekao je Luka.

- Hajde m*š, hajde - rekla je Aneli.

- Zašto me mar*kaš?! To sa Ivanom i ovim kur*onima, sa mnom si napolju vreme provodila - rekao je Luka besno i otišao.

Autor: Nikola Žugić