Ljubi se sa Lukom, a gleda u Anđela: Žestoka trač partija o Aneli Ahmić, provalili njene kvarne namere! (VIDEO)

Haos u najavi!

Asmin Durdžić, Mina Vrbaški i Danilo Dača Virijević razgovarali su u pušionici i smišljali plan da dođu do još alkohola.

- Šta ti radiš za nas? Koristiš nas - rekla je Mina.

- Ponižavaju me, sve radim za vas - dodao je Asmin.

- Šta radiš? Rekao meni da naručim pesmu "9000", a onda otišao i rekao Terzi da naruči za mene, kakva mufljuščina - smejala se Mina.

- Šta ćemo da kažemo kod Drveta? - pitala je Mina.

- Nešto ću da smislim - dodao je Asmin.

- Ljudi, Aneli se grli sa Lukom, a gleda u Anđela - otkrila je Teodora.

- Ona se ljubi sa Lukom, a gleda u Anđela. To je najjače stvar - rekla je Mina.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić