Ljubi se sa Lukom, a gleda u Anđela: Žestoka trač partija o Aneli Ahmić, provalili njene kvarne namere! (VIDEO)

Haos u najavi!
Asmin Durdžić, Mina Vrbaški i Danilo Dača Virijević razgovarali su u pušionici i smišljali plan da dođu do još alkohola.
- Šta ti radiš za nas? Koristiš nas - rekla je Mina.
- Ponižavaju me, sve radim za vas - dodao je Asmin.
- Šta radiš? Rekao meni da naručim pesmu "9000", a onda otišao i rekao Terzi da naruči za mene, kakva mufljuščina - smejala se Mina.
- Šta ćemo da kažemo kod Drveta? - pitala je Mina.
- Nešto ću da smislim - dodao je Asmin.
- Ljudi, Aneli se grli sa Lukom, a gleda u Anđela - otkrila je Teodora.
- Ona se ljubi sa Lukom, a gleda u Anđela. To je najjače stvar - rekla je Mina.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić