AKTUELNO

Zadruga

Ljubi se sa Lukom, a gleda u Anđela: Žestoka trač partija o Aneli Ahmić, provalili njene kvarne namere! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u najavi!

Asmin DurdžićMina Vrbaški i Danilo Dača Virijević razgovarali su u pušionici i smišljali plan da dođu do još alkohola.

- Šta ti radiš za nas? Koristiš nas - rekla je Mina.

pročitajte još

Pozliće mu od ovog prizora: Terza pao na Alibabinu foru! Mini naručio pesmu, a Asmin je zgrabio za ruku! Nova ljubomorna scena u najavi (VIDEO)

- Ponižavaju me, sve radim za vas - dodao je Asmin.

- Šta radiš? Rekao meni da naručim pesmu "9000", a onda otišao i rekao Terzi da naruči za mene, kakva mufljuščina - smejala se Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ćemo da kažemo kod Drveta? - pitala je Mina.

- Nešto ću da smislim - dodao je Asmin.

pročitajte još

Čak je i Murat primetio: Aneli ne skida pogled s Alibabe! (VIDEO)

- Ljudi, Aneli se grli sa Lukom, a gleda u Anđela - otkrila je Teodora.

- Ona se ljubi sa Lukom, a gleda u Anđela. To je najjače stvar - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Aneli će poludeti kad ovo čuje: Maja uverena da se Luka smorio jer je potrčko sa Ahmićevom! (VIDEO)

Zadruga

Tenzija raste! Ena brutalno isprozivala Situ Ahmić, pa Aneli zadala udarac preko Maje Marinković, otkrila DETALJE suđenja! (VIDEO)

Domaći

Klupko se odmotava: Dača otkrio kako Maja i Alibaba komuniciraju preko njega, Aneli će poludeti kad čuje šta Luka radi sa njenom najvećom dušmankom! (

Domaći

Raskrinkavanje: Dača obelodanio sve tajne razgovore sa Alibabom, otkrio da mu se žalio na odnos sa Stanijom! (VIDEO)

Domaći

ŠOK NAD ŠOKVIMA: Aneli u drugom stanju, Luka se izlanuo? (VIDEO)

Zadruga

Popadale im vilice od šoka: Aneli otkrila kako ju je Luka pljuvao kod podrške! (VIDEO)