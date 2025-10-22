AKTUELNO

Zadruga

Flertuješ sa Anđelom i Janjušem: Terza sasuo Aneli sve u lice, ona mu otkrila da sada MISLI SAMO NA SEBE (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Aneli Ahmić počela je da divlja nakon što se Luka Vujović okrenuo i otišao.

pročitajte još

HIT PRIZOR: Alibaba i Mina izgoreli od želje da čuju Anelin razgovor sa Tošom, pa se bacili na ozbiljno prisluškivanje! (VIDEO)

- Odj*bi Terza - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pitao me je - rekao je Terza.

- Što si mu rekao kada nisam tako rekla?! Nisam ti rekla da me ne voli - rekla je Aneli.

- Ja te znam kako dišeš, tvoj osmeh i ovo akda ti se podigne - rekao je Terz.a

- Ja se samo ludo zabavljam - rekla je Aneli.

pročitajte još

Ljubi se sa Lukom, a gleda u Anđela: Žestoka trač partija o Aneli Ahmić, provalili njene kvarne namere! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne moraš sama u sebi i sa sobom...Ja znam da ti (Janjuš) tiha patnja - rekao je Terza.

- Nije, ja se igram majke mi, boli me ku*ac za svakoga, a i kvarite mi igru - rekla je Aneli.

- Ti ga povređuješ sa ovim flertovanjem - rekao je Terza.

pročitajte još

Kraj epske ljubavi! Luka saznao da Aneli gleda u Anđela i Janjuša, odmah je oterao od sebe (VIDEO)

- Ma kojim flertovanjem?! - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anđelu i Janjušu si se smejala - rekao je Terza.

- Ja samo na sebe sada mislim, mene boli više ku*ac, ja sreću nemam ni sa jednim muškarcem...Ovo je on napravio - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte OVDE!

pročitajte još

Novi ljubavni par! Viktor progutao sve Dušičine greške, ljubili se pred Tošom kao da sutra ne postoji (VIDEO)

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

LETI PERJE NA SVE STRANE: Kačavenda i Mina osule rafal po Zorici, Dača se umešao, pa joj sasuo sve u lice! (VIDEO)

Zadruga

METEŽ U BELOJ KUĆI: Luka dao sve od sebe da ponizi Anđelu i Gastoza, ona mu sasula bez milosti sve u lice: BALJEZGAŠ! (VIDEO)

Zadruga

Ne prihvata kritiku: Terza zapenio nakon što mu je Stanić sasuo sve u lice, pa prebledeo kad je Ša dao svoj sud! (VIDEO)

Zadruga

METEŽ U BELOJ KUĆI: Stanić žestoko zarežao na Karića, sasuo mu sve u lice, pa izazvao njegovu reakciju! (VIDEO)

Zadruga

Iskompleksirana je: Munjez bez pardona sasuo Aneli sve u lice, tenzija u Beloj kući eskalirala! (VIDEO)

Zadruga

PRIZNAO DA MU JE ONA PRAVI PRIJATELJ: Terza progovorio o druženju sa Kačavendom, otkrio da li se kaje zbog teških reči (VIDEO)