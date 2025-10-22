Flertuješ sa Anđelom i Janjušem: Terza sasuo Aneli sve u lice, ona mu otkrila da sada MISLI SAMO NA SEBE (VIDEO)

Haos!

Aneli Ahmić počela je da divlja nakon što se Luka Vujović okrenuo i otišao.

- Odj*bi Terza - rekla je Aneli.

- Pitao me je - rekao je Terza.

- Što si mu rekao kada nisam tako rekla?! Nisam ti rekla da me ne voli - rekla je Aneli.

- Ja te znam kako dišeš, tvoj osmeh i ovo akda ti se podigne - rekao je Terz.a

- Ja se samo ludo zabavljam - rekla je Aneli.

- Ne moraš sama u sebi i sa sobom...Ja znam da ti (Janjuš) tiha patnja - rekao je Terza.

- Nije, ja se igram majke mi, boli me ku*ac za svakoga, a i kvarite mi igru - rekla je Aneli.

- Ti ga povređuješ sa ovim flertovanjem - rekao je Terza.

- Ma kojim flertovanjem?! - rekla je Aneli.

- Anđelu i Janjušu si se smejala - rekao je Terza.

- Ja samo na sebe sada mislim, mene boli više ku*ac, ja sreću nemam ni sa jednim muškarcem...Ovo je on napravio - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: Nikola Žugić