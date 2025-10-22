Tebi očigledno fale afteri: Aneli i Toša sklopili primirje, on iskoristio rpiliku da je pecne (VIDEO)

Šok!

Aneli Ahmić iznervirala se zbog Toše koji joj se nije obratio, te je tako došla do njega da porazgovaraju.

- Ja sam kulturan čovek, pričam sa svima, mislim robot - rekao je Toša.

- Čula sam da si pristrasan...Jako ti je lepa jakna, to moram da te pohvalim, a gde su cipele?! - rekla je Aneli.

- Izuo sam se od vaših napornih gluposti - rekao je Toša.

- Jesi mi doneo lepak za nokat - rekla je Aneli.

- Jao, lepak sam ladno zaboravio - rekao je Toša.

- Tamo imaš da odeš s nama na aftere - rekla je Aneli.

- Ti si i dalje ubeđena da ja volim aftere, tebi očigledno fale afteri - rekao je Toša.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić