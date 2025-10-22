Tebi očigledno fale afteri: Aneli i Toša sklopili primirje, on iskoristio rpiliku da je pecne (VIDEO)

Šok!
Aneli Ahmić iznervirala se zbog Toše koji joj se nije obratio, te je tako došla do njega da porazgovaraju.
- Ja sam kulturan čovek, pričam sa svima, mislim robot - rekao je Toša.
- Čula sam da si pristrasan...Jako ti je lepa jakna, to moram da te pohvalim, a gde su cipele?! - rekla je Aneli.
- Izuo sam se od vaših napornih gluposti - rekao je Toša.
- Jesi mi doneo lepak za nokat - rekla je Aneli.
- Jao, lepak sam ladno zaboravio - rekao je Toša.
- Tamo imaš da odeš s nama na aftere - rekla je Aneli.
- Ti si i dalje ubeđena da ja volim aftere, tebi očigledno fale afteri - rekao je Toša.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić