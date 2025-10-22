AKTUELNO

Zadruga

I sa njim sklopila primirje! Đukić odvojio Aneli, pa joj sasuo sve u lice: Znam ga 30 godina, on te VOLI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskren prema njoj!

Aneli Ahmić prišla je stolu ispred paba za kojim je sedeo Luka Vujović sa Filipom Đukićem, te je tako Luka ustao i otišao, a Đukić je nastavio razgovor sa Aneli.

- Plače, ali u ku*cu, našao razlog da me ostavi. Ti pijan plačeš, a on u ku*cu - rekla je Aneli.

pročitajte još

Popustile kočnice: Alibaba iz svoje ruke nahranio Minu čokoladom! (VIDEO)

- Ja ti nikada ne kažem bez razloga - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si plakao zbog Luke - rekla je Aneli.

- To mi je brat, znam ga 30 godina! Ja nikada ne plačem bez razloga. On je rak u horoskopu kao i ja, mi smo pi*ke realno. Voli te kao Boga - rekao je Filip.

pročitajte još

Nova kandidatkinja za pravi put? Anđelo dohvatio Boginju, prisnim plesom privukli pažnju svih u kazinu! (VIDEO)

- Ne voli, čovek me je ostavio, malo pre je rekao zašto me je ostavio - rekla je Aneli.

- Ne možeš to da mu zameriš jer znam da te on voli stvarno - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto si rekao da je ono pravi Luka kada se muvao - rekla je Aneli.

- Ne kada se muvao, nego kada je odgovarao na pitanja i zaj*bavao se - rekao je Đukić.

- Znači ja sam umislila da se muvao - rekla je Aneli.

pročitajte još

ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Alibaba i Mina na milimetar do poljupca! Ona napravila haos zbog njega i Kačavende: Koliko od 0 do 100? (VIDEO)

- Ja ti kažem da Luka i kada je bio u vezi i kada nije, uvek se zaj*bavao i kada je tema bila najgora, zaj*bavao se. Čovek beži od svih nas - rekao je Filip.

- Ti ćeš oplakati, ti (Terza) si počeo da pričaš gde ja gledam - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neću da navigiram da je on u pravu, a da ti nisi. On je takav, ceo život, ali on tebe voli, ja znam to. Ja ga znam 30 godina, on je takav. Čovek te je branio protiv svih i na kraju protiv mene - rekao je Đukić.

pročitajte još

Suzama poplavio Šimanovce: Luka jeca na sav glas, Filip pokušao da ga uteši, pa i on počeo da plače! (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Dao sve od sebe! Ilija Pečenica se osamio sa Aneli, rešio da joj otvori oči: Ginuo je za tebe, borio se maksimalno! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Dobila i pohvale i kritike! Jovana Đorđević (25) odabrala Desingericu za mentora, on je prekorio: Tvoje pevanje mi je malo šatorsko i seljačko! (VIDEO

Farma

Sevaju varnice na sve strane: Ognjen i Andrea se ne odvajaju, on joj otkrio detalje o bivšoj devojci (VIDEO)

Zadruga

Da spavam na tvom krevetu bez tebe? Gastoz i Anđela sve bliži i bliži, on joj zamerio što je hladna prema njemu (VIDEO)

Zadruga

NIJE JOJ IŠAO UZ DLAKU! Mića suočio Anitu sa istinom, pa joj očitao bukvicu o ponašanju prema Anđelu! (VIDEO)

Domaći

Ti si puna bola i patnje, a glumiš jaku ribu: Uroš Stanić govorom RASPLAKAO Maju, shvatio da je u suštini dobar čovek: Željna si ljubavi i pažnje, pa