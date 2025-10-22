I sa njim sklopila primirje! Đukić odvojio Aneli, pa joj sasuo sve u lice: Znam ga 30 godina, on te VOLI! (VIDEO)

Iskren prema njoj!
Aneli Ahmić prišla je stolu ispred paba za kojim je sedeo Luka Vujović sa Filipom Đukićem, te je tako Luka ustao i otišao, a Đukić je nastavio razgovor sa Aneli.
- Plače, ali u ku*cu, našao razlog da me ostavi. Ti pijan plačeš, a on u ku*cu - rekla je Aneli.
- Ja ti nikada ne kažem bez razloga - rekao je Đukić.
- Ti si plakao zbog Luke - rekla je Aneli.
- To mi je brat, znam ga 30 godina! Ja nikada ne plačem bez razloga. On je rak u horoskopu kao i ja, mi smo pi*ke realno. Voli te kao Boga - rekao je Filip.
- Ne voli, čovek me je ostavio, malo pre je rekao zašto me je ostavio - rekla je Aneli.
- Ne možeš to da mu zameriš jer znam da te on voli stvarno - rekao je Đukić.
- Zašto si rekao da je ono pravi Luka kada se muvao - rekla je Aneli.
- Ne kada se muvao, nego kada je odgovarao na pitanja i zaj*bavao se - rekao je Đukić.
- Znači ja sam umislila da se muvao - rekla je Aneli.
- Ja ti kažem da Luka i kada je bio u vezi i kada nije, uvek se zaj*bavao i kada je tema bila najgora, zaj*bavao se. Čovek beži od svih nas - rekao je Filip.
- Ti ćeš oplakati, ti (Terza) si počeo da pričaš gde ja gledam - rekla je Aneli.
- Neću da navigiram da je on u pravu, a da ti nisi. On je takav, ceo život, ali on tebe voli, ja znam to. Ja ga znam 30 godina, on je takav. Čovek te je branio protiv svih i na kraju protiv mene - rekao je Đukić.
Autor: Nikola Žugić