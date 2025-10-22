AKTUELNO

Pukao mu film: Pečenici prekipelo, nikad brutalnije napljuvao Aneli Ahmić! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Ilija Pečenica došao je u pušionicu i sa Minom Vrbaški i Asminom Durdžićem započeo žestoku pljuvačinu po Aneli Ahmić zbog ponašanja prema Luki Vujoviću.

- Žena je došla da se sprda i da igra rijaliti. Ona mene nervira. Ja nju volim, ali je glupa kao tri k*rca. Meni je žao Luke - rekao je Pečenica.

- Ona igra sa Lukom i namiguje Anđelu - dodao je Dača.

- Zaljbuljena je u Luku koliko i ja u Todićku. Samo sam je čekao da vidim kako će - nastavio je Pečenica.

- Ona nije inteligentna, ona samo od sebe pravi žrtvu. Meni je žao Luke, majke mi - pričala je Mina.

- Aneli kopira Staniju, kao ona kad je bacala prsten - dodao je Dača.

- Ona nije inteligentna socijalno - rekao je Pečenica.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

