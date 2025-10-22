Mi plačemo zbog... Terza i Alibaba na ivici suza zbog uvreda koje je Mina dobila od Uroša (VIDEO)

Hit prizor!

Borislav Terzić Terza završio je u suzama jer je Uroš Stanić vređao Minu Vrbaški. Ona je pomislila da plaće zbog ćerke, ali je on to demantovao i rekao da je zbog nje.

- Tako mi je krivo kad je prozivaju, ona jeste prošla neke stvari - rekao je Terza.

- Ja nju gledam kao brata, evo sad mogu da plačem sa tobom. Mi plačemo zbog p*dera - dodao je Asmin.

- Terza, ajde ne foliraj se. On plače zbog deteta - rekla je Mina.

- Ne, plačem zbog tebe kad te zagrlim. Ona je boginja - dodao je Terza.

- Ajde, čekam sledeći utorak da me izvređaš - rekla je Mina.

- Ti si pre svega brat, a onda sve ostalo - govorio je Alibaba.

Autor: A. Nikolić