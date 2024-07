EMOTIVNO OPRAŠTANJE ANELI I JANJUŠA: Bivši par na ivici suza, ovo je sadržaj tajne poruke! (VIDEO)

Dirljiv prizor!

Marko Janjušević Jajnjuš na Rajskom ostrvu ostavio je papir za Aneli Ahmić, koji je pročitan u programu uživo.

- Ovo je ogrlica kad smo se posvađali... Igrali smo neku igricu, rekla sam da mora da je nosi jer je izgubio opkladu. Ovo nam je podrška poslala. On je skinuo i bacio je kad smo se posvađali, nema lančića, verovatno je tražio privezak. Ovde piše "Nije ljubav ono za čim trčiš nego ono što slučajno sretneš". Slučajno, ali sudbinski. Mislim da smo se sreli da bi se naša energija poklopila... Žao mi jep što ga nisam zagrlila. Vidim da on nije najbolje, smršao je i nije dobro. On morsa da reši svoje probleme. Rekao je da se jednog problema rešio, smatram da sam to ja bila. Želim da ode kući svojoj ćerki, jer znam koliko smo pričali o Nori i Kruni. Želim das ostvari sve svije planove - rekla je Aneli na ivici suza.

- Hvala, takođe - dodao je Janjuš.

